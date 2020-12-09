СК РФ раскрыл мотив убийства Япончика

Следственный комитет России установил мотив убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, сообщил замглавы СК РФ Ростислав Рассохов.

Японьчик был убит вечером 28 июля 2009 года в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.

«Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 1980-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — сказал Рассохов в интервью газете «Коммерсантъ».

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По словам замглавы СК, информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана в ходе расследования не получена.

Установить и задержать причастных к убийству криминального авторитета удалось только весной этого года. «Все лица, причастные к организации и совершению убийства, были установлены, четверо из них арестованы, местонахождение остальных устанавливается. Все они уроженцы Закавказья», — сообщил Рассохов.