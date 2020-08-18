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Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Тысячи верных сторонников, сотни искалеченных детских судеб, убийства, грабежи, издевательства, вымогательства. Это результаты «работы» сторонников АУЕ* (запрещенное в России движение). Чем опасна эта субкультура, почему ее приравняли к фашизму, и кто стоит за детьми, попавшими в ловушку криминальной романтики?

Верховный суд России в понедельник признал экстремистской организацией международное общественное движение АУЕ* и запретил его деятельность на территории страны. Исковое заявление в суд подал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Суд установил, что АУЕ* является хорошо структурированной и управляемой организацией. Это молодежное движение экстремистской направленности. По мнению суда, оно представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Но что такое АУЕ* и кто за ним стоит?

Где появилось движение?

Аббревиатура АУЕ* — порождение криминального мира. Спецконтингенту она была знакома еще с советских времен. Однако в конце 1990-х и в «нулевые» под эгидой арестантского единства начали объединяться молодые люди, подростки, дети. Среди несовершеннолетних стали активно распространяться воровские «законы» и тюремные понятия.

Подростки, причисляющие себя к АУЕ*, должны были строго соблюдать «воровской кодекс» и собирать деньги на «общак». А взамен им обещали мифическое единство, поддержку и защиту.

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«Движение АУЕ* до 2000 года было распространено в тюрьмах, но позже стало популярно в проблемных населенных пунктах отдельных регионов, действуя в школах, интернатах, детских домах и спецучилищах», — цитирует RT источник в правоохранительных органах.

Считается, что зародилась субкультура в Забайкальском крае. Именно оттуда чаще всего СМИ передавали сводки об очередных зверствах малолетних преступников.

«Мы впервые обнаружили это АУЕ* в Забайкальском крае», — сообщил RT экс-глава СПЧ, руководитель кафедры ЮНЕСКО Высшей школы экономики Михаил Федотов.

По его словам, в Забайкалье очень много колоний, и заключенные старались наладить связь с внешним миром. «Они выходили на школьников и вербовали молодое поколение под будущие уголовные кадры, такая молодежная программа криминалитета», — уточнил экс-глава СПЧ.

Криминальные законы в школах

В 2011 году полицейские выявили банду, действовавшую в поселке Приисковый Нерчинского района Забайкалья. Попались они на том, что во время одного из налетов с целью ограбления жестоко избили пожилого сторожа. Полиция быстро вышла на след банды. Оказалось, что в нее входили почти два десятка человек. Подростки и юноши в возрасте от 15 до 22 лет.

Удивительно, но это были мальчики из благополучных семей. «Хорошие» дети устанавливали свои порядки в школах, поставили в каждом классе «смотрящих», собирающих с одноклассников «общак». Часть средств переправляли в колонии.

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В 2013 год в Чите начались массовые беспорядки в ПТУ №6. Около сотни полицейских приняли участие в операции по задержанию преступников. А злоумышленниками оказались 30 подростков — 28 мальчиков и две девочки. Все они были приверженцами движения АУЕ*.

В городе Шилке в 2014 году два выпускника детдома умерли, еще двое оказались в больнице. Тогда правозащитники связали эти инциденты с вымогательством у сирот социальных пособий. 

Делали это учащиеся одного из лицеев с криминальным прошлым, приверженцы идеологии АУЕ*. В ноябре полицейские задержали «смотрящего» за лицеем, выпускника того же детдома. У молодого человека обнаружили счет в банке. Доход «смотрящему» обеспечивали сироты, а он отправлял его заключенным в колониях.

Предписания и самосуд

В 2014 году о росте банд АУЕ* впервые заявил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Забайкалья Евгений Синельников. 

А в 2015 году в официальном документе Совета при президенте РФ общественники написали, что в Забайкальском крае выявлено многолетнее широкое распространение криминальной субкультуры АУЕ*, участники которой занимаются вербовкой детей в криминалитет и поборами в учебных заведениях.

Правоохранительным органам было предписано «принять неотложные исчерпывающие меры по искоренению криминальной субкультуры и привлечению к ответственности ее участников и покровителей». Но предписание осталось на бумаге, а преступления продолжались. АУЕ* захватывало новые территории — Бурятия, Приангарье, а затем и вся Россия.

Приверженцы АУЕ* жестоко насаждали свои порядки среди несовершеннолетних. Так, в одном из детских домов Бурятии запрещали общаться с неугодными детьми. Ослушавшимся прижигали руки утюгом, подвешивали вниз головой.

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Нападали на полицейские участки, как например, в городе Хилок в Забайкалье, чтобы освободить своего единомышленника. Ставили школьников «на счетчик». И порой родители сами шли на самосуд, не дожидаясь справедливости закона.

В 2016 году родители учинили расправу над малолетними преступниками из АУЕ*, контролировавшими местную школу №17 в Забайкалье. Причиной самосуда стала дань, которой бандиты обложили учеников школы: от 100 до 250 рублей в месяц с каждого. А за непослушание — побои.

Психология и законы криминального мира проникли даже в кадетское училище в городе Усолье-Сибирское. 

Один из кадетов сбежал из корпуса из-за избиений, издевательств и вымогательства. Будучи близок к суициду, он обратился прямо в городе к учителю из корпуса за помощью.

Крик в пустоту

По словам Федотова, АУЕ* — явление масштабное. По сути, это криминальная субкультура, длительное время существовавшая в колониях. К сожалению, в начале 1990-х годов это движение выплеснулось за пределы колоний и стало распространяться среди подростков. Субкультура стала проявляться в интернатах, детских домах, в обычных школах. Даже среди младших классов.

Но когда общественники впервые написали на этот счет письмо в Совет безопасности, а тот переадресовал письмо в Генпрокуратуру, должной реакции оттуда не последовало.

«Мы приехали в Забайкалье, чтобы проверить жалобы, которые поступали к нам от местных волонтеров. Пришли сначала в один детский дом, потом в другой детский дом. И поняли, что там творится. Там действительно хозяйничал уголовный мир. Там были свои "опущенные", в школах ежемесячно собирали деньги в пользу колоний... А откуда взять деньги, если их нет? Иди и укради!», — вспоминает Федотов.

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Но общественников словно не слышали. Так, в июне 2017 года на заседании в Государственной думе РФ в июне 2017 представитель МВД Евгений Дубов сказал, что «никакой организации нет». В 2019 году зампред правительства Забайкалья Аягма Ваничкова заявила в интервью, что в регионе нет движения АУЕ*, а есть люди, которые придерживаются тюремной романтики.

«По данным полиции, у нас таких организаций нет, но есть те, кто придерживается криминальной романтики. Они насмотрятся фильмов и в точности копируют сленг, действия и совершают преступления», — цитирует «Чита.ру» Ванчикову.

Но пока одни отрицали существование АУЕ*, движение продолжало вербовать детей, обосновавшись в Сети и став еще опаснее.

Миллионы последователей?

В последнее время идеология АУЕ* особенно быстро распространяется в популярных социальных сетях, отметил руководитель организации «Право и порядок» Олег Иванников.

«Правоохранительные органы выявляют тематические группы, которые прославляют эту идеологию, фиксируют их, составляют административные материалы, ставят потенциальных преступников на учет», — цитируют  Иванникова «Известия».

Часть этих информационных площадок управляется непосредственно членами ОПГ — в том числе и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы. 

Только в 2019–2020 годах, по данным источника в правоохранительных органах, за пропаганду экстремизма в интернете к ответственности были привлечены 11 администраторов и активных участников сетевых сообществ движения.

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В судебном порядке пресечена работа 22 площадок в социальной сети «ВКонтакте» — в этих пабликах состояло порядка 2,5 миллиона пользователей. По данным правоохранителей, в России существует до 34 тысяч активных приверженцев АУЕ* в 40 регионах, из них до 40% — подростки в возрасте 13-17 лет.

В понедельник Верховный суд России признал движение экстремистским. Теперь тех, кто пропагандирует идеи движения и «вербует» молодежь, ждет ответственность перед законом.

Причастные будут отвечать по статье 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ. 

Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Фактически сторонников АУЕ* приравняли к адептам фашизма или исламистами-радикалам.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.

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