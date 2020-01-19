Крещение на зоне: через купель на свободу

Одну из крещенских купелей оборудовали в новосибирской исправительной колонии №18 на Ключ-Камышенском плато. В ледяную воду здесь окунулись около 50 человек, а всего в регионе — больше тысячи заключенных. Представители ФСИН и священник рассказали — зачем организовывать столь сложные обряды за колючей проволокой и как именно религиозное рвение приближает к свободе.

В мужской колонии №18, где отбывают наказание впервые осужденные к лишению свободы и на строгом режиме, крещенские купания организовывают уже 12 лет. В этом году окунуться в крещенскую иордань пожелали около полсотни человек. Всего в области за решеткой таинство совершают около 1,2 тысячи осужденных, что больше чем в прошлом году примерно на 200 человек.

Пока в храме, расположенном на территории колонии, идет служба в честь праздника Крещения, часть заключенных собираются вокруг купели. Затем священник идет к майне и освящает ее. На поверхности воды небольшая ледяная каша, но никого это не пугает.На улице сильный ветер, метель. Участники купаний не обращают внимания и на погоду. «Приходится чистить снег и в быту умываться холодной водой. Здесь люди к этому привыкают быстро. Не изнежены ребята», — говорит осужденный за кражу Николай Козлов, добавляя, что поэтому даже не нужно перед крещенскими купаниями закаливаться.Он сам окунулся в купель, потому что «Иордань снимает грехи, помогает человеку обрести покой, веру и смысл жизни». Говорит, что если на воле он ходил в храм редко, то после смерти близкого человека стал посещать храм ежедневно, и даже учится хоровому пению. Он отсидел уже 4,5 года, осталось еще девять месяцев.

Пока одни старательно ныряют с головой, что крайне не рекомендуют медики, другие заключенные стоят и наблюдают за обрядом. «Разве так надо купаться? Вот правильно сделал: сначала нырнул, потом перекрестился», — такие реплики то и дело звучат возле купели.

На зоне татуированных кажется намного меньше, чем на воле. А привычный для этих мест символики совсем нет. На телах купающихся никаких крестов и куполов. Тюремная роспись тела, говорят, уже не в моде.Купание проходит очень организованно и спокойно. Никакой суеты, никто не толкается, не лезет вперед. Мужчины входят в купель, окунаются с головой три раза и сразу в здание школы — там плюшки и горячий чай.Но не все готовы погрузиться в ледяную воду. Так, Игорь Кащенко на Крещение не купается, а только умывает лицо водой из купели. Он за колючей проволокой уже 16 лет, осталось еще 10 месяцев. Говорит, что многие на зоне приходят к Богу.Кащенко был христианином и до лишения свободы, но все-таки совершил преступление. «Если о моем преступлении, то крови на руках нет, я не лишал жизни, я пособник. Виноват, конечно, не оправдываюсь. Если бы не пошел с подельником, здесь бы не находился. Храм помогает найти путь, что делать дальше. Я работать хочу, освоил две специальности — столяр и кочегар, есть еще с воли — повар, водитель», — делится собеседник.

Во время всего купания звучит колокольный звон. На территории колонии работает и школа звонарей. Один из осужденных уже постиг это искусство, и праздничный перезвон слышат даже жители близлежащих многоэтажек.

Через храм на свободу

Руководство колонии поощряет религиозное рвение осужденных. Около 70 человек из тысячи состоят в общине при храме и демонстрируют более «правопослушное поведение», объясняет замначальника колонии ФКУ ИК №18 ГУФСИН России по Новосибирской области Алексей Кельдышев.

«При рассмотрении ходатайств о переводе в колонию-поселение, об условно-досрочном освобождении, данные осужденные рекомендуются положительно, и суды принимают решения в положительную сторону», — продолжает Кельдышев. И всем всем осужденным об этом активно сообщают.

Но главная цель духовной работы, конечно, не в этом, а в том, чтобы в последствии, на свободе они не совершали новых преступлений.

Конечно, не все посещающие храм истинно верят в Бога. И приспособленцев сразу заметно, говорит настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери при ИК-18 Олег Просенков. Но с ними тоже идет работа, никого не прогоняют, стараются в них тоже вложить веру, понимание добра и зла.

«Все церковные таинства в жизни осужденного имеют большое значение. Находясь в исправительном учреждении многие приходят к понимаю, что немощны, нет сил в жизни что-то поменять в лучшую сторону. Не могу, но хочу, создается революционная ситуация в душе. Это подталкивает к вере. Крещение — это шаг к тому, что надо духовно очищаться и исправлять жизнь», — объясняет священник.

Он приводит пример — некоторые осужденные на свободе шли служить в храм или становились монахами. Один мужчина в колонии начал заниматься иконописью, расписал весь храм в ИК-18, поступил заочно в иконописную школу, теперь он на свободе и планирует защитить диплом.

«Я понимаю, что Господь Бог попустил в их жизни так низко упасть, чтобы оказаться на самом дне жизни, задуматься — жить как человек или потерять свой облик. Как точка, которую надо пройти. Люди здесь могут обрести веру и самого себя», — отмечает отец Олег.