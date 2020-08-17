Верховный суд РФ запретил движение АУЕ

Верховный Суд РФ в понедельник признал движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистским, а также запретил его деятельность на территории страны, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности. Участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.

Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В движение активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

«Запрет деятельности АУЕ позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства», — сообщила пресс-служба ведомства.

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АУЕ — название российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних юношей и девушек. Это молодежное сообщество пропагандирует негласные законы российской криминальной среды и тюремные понятия.

В «обязанности» молодых людей входит сбор денег на «общак» и соблюдение «воровского кодекса». По некоторым данным, движение АУЕ среди несовершеннолетних появилось и «окрепло» в Забайкальском крае.