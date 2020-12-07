Парень на необычном транспорте удивил омичей. ВИДЕО

Видео поездки омича на необычном самокате по автомобильной дороге удивило пользователей соцсети «ВКонтакте».

«Омск не перестает удивлять», – сказано в описании видео, которое опубликовали в соцсети «ВКонтакте». На нем по автомобильной дороге едет молодой человек на самокате с мотором и сиденьем.

Видеозапись вызвала шквал отзывов. «Омск создан, чтобы удивлять», «Ребят, да он гений», – написали омичи в комментариях. Другие не согласились: «Вы из деревни? Первый раз увидели человека на электросамокате?». Еще часть пользователей соцсети побеспокоились о здоровье и безопасности омича, написав, что он «заработает менингит».