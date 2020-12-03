Apple вернет iPhone 12 зарядное устройство

Компания Apple вернет зарядные устройства в коробки iPhone 12 в Бразилии, соответствующее предписание компании выдало местное агентство по защите прав потребителей.

Специалисты агентства обратились к Apple с просьбой дать разъяснить, почему iPhone 12 лишились зарядки. Компанию попросили доказать, что отказ от блока питания не нанесет вреда потребителям, а также подтвердить, что эта мера необходима для защиты окружающей среды.

Бразильские эксперты посчитали, что продажа смартфона без зарядного устройства противоречит местному законодательству. Кроме этого, Apple не смогли гарантировать техническую поддержку пользователям iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны сторонними блоками питания.

Теперь Apple придется выполнить решение контролирующего органа. После выхода iPhone 12 пользователи обратили внимание, что впервые в комплект смартфона не вошло зарядное устройство. Корпорация объяснила такое решение заботой об экологии.