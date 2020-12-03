Кузбасс отстоял объемы вывоза угля на Восток

Норма вывоза угля из Кузбасса на экспорт в направлении Дальнего Востока будет сохранена в объеме 53 миллиона тонн в 2021 году, соглашение об этом подписали правительство региона и РЖД.

Соглашение позволит в 2021 году транспортировать в восточном направлении на экспорт не менее 53 миллионов тонн каменного угля и до 3,55 миллиона тонн — во внутрироссийском сообщении, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

«Мы отстояли нашу позицию и сохранили те же объемы, что и в 2020 году. Это позволит обеспечить стабильность отрасли и защитить интересы шахтеров и их семей, потому что от вывоза угля в восточном направлении зависит благосостояние полутора миллионов человек, связанных с угольной промышленностью», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

В соглашении закреплено помесячное распределение объемов перевозок в восточном направлении, исходя из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.