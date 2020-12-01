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Перинатальный центр откроется в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Новосибирский областной перинатальный центр, который не могли достроить семь лет, откроют во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Новый перинатальный центр при областной больнице начинали строить в 2013 году. Через два года работы приостановили из-за недостатка финансирования, возобновив их только в 2019 году.

В 2020 году Новосибирская область получила из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса, что позволило завершить затянувшееся строительство.

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Перинатальный центр находится в резерве для открытия инфекционного госпиталя. Предполагается, что в случае ухудшения эпидобстановки он сможет принять 220 пациентов с коронавирусом. Именно по этой причине его решили сдать досрочно, хотя изначально планировалось, что здание будет готово в 2021 году.

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