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Хальзов объяснил, чем плох Экспоцентр в качестве ковидного госпиталя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил депутатам Горсовета на сессии, почему Экспоцентр сложно будет превратить в ковидный госпиталь. Главная проблема не в том, чтобы поставить кровати и оборудование, а в том, что в регионе нет такого количества врачей и медперсонала.

Хальзов отметил, что «в условиях безумного нарастания» числа заражения коронавирусом власти разворачивают новые коечные места в медучреждениях. Если удастся к середине ноября сдать областной перинатальный центр, то с 30 ноября его могут запустить как ковидный госпиталь.

«Экспоцентр можно перепрофилировать, но это непросто... Если туда взять медицинских работников, то оголю остальное все, что есть (остальные направления останутся без работников). Перепрофилирование идет в медучреждениях, где есть возможность. Крайняя степень — санатории, профилактории. Есть еще федеральные учреждения, большие частные медучреждения», — сказал министр депутатам Горсовета.

Он отметил, что в регионе все врачи работают в медучреждениях, оказывают помощь, и нет возможности часть из них перекинуть на новый госпиталь, например, на тысячу коек.

Он также отметил, что госпитале ЦВО гражданским пациентам выделено 35 коек, если они не заняты под лечение военных. Инфекция активно распространяется и в вооруженных силах, поэтому гражданским достается гораздо меньше коек. 

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