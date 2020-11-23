Управляемого силой мысли робота создали в Японии

Исследователи Университета Тохоку, инженеры из корпорации Hitachi и разработчики компании-производителя игрушек Bandai создали игрушечного робота, управляемого посредством активности мозга человека.

Робот получил название Zeonic Technics. По внешнему виду он ничем не отличается от обычной игрушки. Его основная задача обучить ребенка новым технологиям, пишет портал The Geek со ссылкой на разработчиков устройства.

Технология предусматривает взаимодействие робота с мыслительными импульсами человека. Для этого на голову надевается устройство, которое представляет собой датчик активности мозга.

Устройство измеряет приток крови к определенной части мозга. Далее эти данные передаются на мобильное устройство, контролирующее движения робота.

Каждому движению соответствует своя активность мозга. Сейчас робот умеет выполнять небольшое количество жестов. Но работа продолжается и разработчики обещают научить устройство другим действиям.