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Рыбак уплыл на льдине в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kangal3632 / CC BY-SA 4.0

Льдина с рыбаком откололась от берега на реке Кан в Красноярском крае, спасатели успели вытащить мужчину, пока он не переохладился, сообщает Центр ГО и ЧС региона.

Льдина с 59-летним рыбаком оторвалась в Канском районе на реке Кан в районе населенного пункта Бражное. Пожилой мужчина не смог самостоятельно выбраться с дрейфующего куска льда и вызвал спасателей. Случай произошел в минувшие выходные. Рыбака оперативно и благополучно нашли, и эвакуировали на берег. Переохлаждения он не получил.

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Спасатели предупредили рыбаков, что при сильном ветре ледовое поле может потерять монолитность. Не следует выходить на лед при плохом прогнозе погоды, «отжимном» ветре.

Лед считается прочным, если он имеет толщину не меньше 5-7 сантиметров. Можно определять толщину льда по его цвету, но не всегда можно определить его качественность из-за толстого слоя снега. Самый прочный лед — голубого цвета; светло-голубого цвета — менее прочный; серый, матово-белый или желтоватый — опасен.

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