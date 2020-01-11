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Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Рождение снежинок — крохотных кристалликов, без которых невозможно представить зиму — далеко не простой процесс. В результате получается, что в природе не существует двух одинаковых снежинок.

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Зима #Природа #Гео #Фотолента
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Главное памперсами их хорошенько обеспечьте.

Nik3316

во уже признаем наличие ракеты, а не фотошопа... идешь на поправку))

bars53

хватит попрашайничать - пора платить