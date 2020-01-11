Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО

Рождение снежинок — крохотных кристалликов, без которых невозможно представить зиму — далеко не простой процесс. В результате получается, что в природе не существует двух одинаковых снежинок.
11 января, сб, 01:13
Рождение снежинок — крохотных кристалликов, без которых невозможно представить зиму — далеко не простой процесс. В результате получается, что в природе не существует двух одинаковых снежинок.
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