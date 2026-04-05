Редкое полярное сияние сняли в Красноярском крае. ФОТО

Редкий вид полярного сияния Steve появилось над поселком Ванавара Красноярского края, фотографии опубликовал заповедник «Тунгусский».

Редкое атмосферное явление Steve (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, в переводе: сильное повышение скорости теплового излучения) наблюдали в ночь на 3 апреля.

Явление вызвано 25-километровой лентой горячего газа с температурой 3 тысячи градусов Цельсия, находящейся на высоте 300 километров и двигающейся на запад со скоростью 6 километров в секунду.

Steve впервые запечатлел астроном-любитель из группы Alberta Aurora Chasers в 2017 году. Он назвал явление Стивом, вспомнив эпизод мультфильма «Лесная братва», когда персонажи сталкиваются с чем-то необъяснимым и называют это таким именем. Позже в NASA придумали для явления бэкроним (искусственно созданная расшифровка слову, изначально не являющемуся аббревиатурой).