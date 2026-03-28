Австралию накрыло «кровавое небо». ВИДЕО

Небо в западной части Австралии окрасилось в алый цвет из-за мощного тропического циклона «Нарелл». Местные жители массово публикуют соответствующие видео в соцсетях.

Сильнейший ветер поднял в воздух огромное количество пыли, что в итоге придало небу необычный цвет. Подобные пылевые бури характерны для засушливых регионов Австралии и возникают после жарких сезонов.

Эффект «кровавого неба» вызван законами физики — частицы песка рассеивают солнечный свет, при этом короткие волны, отвечающий за синий цвет, рассеиваются сильнее, до наблюдателя доходят преимущественно красные и оранжевые оттенки.

Согласно данным NASA, максимальная скорость циклона достигала 225 километров в час. Он зародился в море, при этом «Нарелл» несколько раз выходил на материковую часть Австралии, что достаточно необычно.

