Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров раскритиковал флагманский iPhone 12 Pro. По его словам, новый смартфон от Apple «невероятно громоздкий» и создающий впечатление «устаревшего».

«Только что попробовал iPhone 12 Pro — какой же это невероятно громоздкий кусок железа. Он выглядит и ощущается как раздутый iPhone 5 из 2012 года, но с ужасным набором камер, которые торчат на разной высоте», — написал Дуров в своем канале Telegram.

По словам Дурова, гаджет удручает присутствием «челки» на экране и широких рамок. В результате у смартфона низкое соотношение площади экрана к корпусу, что создает ощущение устаревшего устройства.

Предприниматель также отметил, что «спустя девять лет после смерти Стива Джобса компания по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он создал, без каких-либо значимых инноваций».

«Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной», — спрогнозировал Дуров.

Новая линейка iPhone была представлена в сентябре и октябре Она включает в себя iPhone 12 mini, iPhone 12, а также версии iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Их отличают OLED-дисплеи, новый процессор Apple A14 Bionic, улучшенные камеры.