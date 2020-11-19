Первые чечетки прилетели в «Шушенский бор»

Первые чечетки, очень маленькие певчие птицы весом чуть более 10 граммов, прилетели в «Шушенский бор» Красноярского края, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовское лесничество «Шушенского бора» из северных областей на период зимовки мигрировали чечетки обыкновенные. Их название с латинского языка переводится как «пламенная колючка», что связано с оттенками розового, присутствующими в оперении самца. Самка имеет более скромный и неброский буровато-серый окрас. На голове обоих птиц имеются яркие красные пятна — «шапочки».

«Необычна не только внешность, но и само название — чечетка, как и танец. Эти птицы, конечно же, не танцуют, зато во время брачного периода самец, пытаясь произвести впечатление на даму, выводит чечетку своим голосом, издавая во время пения звуки, очень похожие на стук каблучков танцоров», — говорится в сообщении.

В Перовском лесничестве эта птица ведет кочевой образ жизни, прилетая на зиму из лесотундры. В равнинной части парка она питается семенами полыни, конопли, березы, осины, а также ягодами, которые маленькие шустрые птички находят под еще неглубоким в ноябре слоем снега.