Алтайский эколог попался на охоте на краснокнижных баранов

Пограничники задержали трех охотников, которые собирались стрелять алтайских горных баранов в Кош-Агачском районе Алтая, одним из них оказался руководитель экологической организации, сообщила пресс-служба национального парка «Сайлюгемский».

Группу заметили на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов, или аргали. Наряд задержал бизнесмена из Москвы и двух местных жителей, организовавших ему охоту. Один из них, Эрмен С., руководит экологической организацией и трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных.

По словам задержанных, группа хотела охотиться на сибирского горного козла. Но экологам и местным жителям известно, что на данном участке козероги давно не обитают. За 10 лет исследований именно на этой территории ученые национального парка не зарегистрировали ни одной особи.

Единственное копытное, которое здесь фиксируют, — аргали. На данной территории сосредоточена крупнейшая группировка алтайского горного барана в России. Сейчас у баранов идет активная фаза гона: животные сконцентрированы в крупные стада. Рядом с одним из таких и были задержаны нарушители. На них составлены протоколы об административном правонарушении.