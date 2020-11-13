Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО

Советский тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево, в происшествии никто не пострадал.

В пятницу в 12.08 по местному времени самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел из Новосибирска в Вену. Через две минуты он аварийно сел в Толмачево и выкатился за пределы взлетной полосы. На борту находились 14 членов экипажа, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

«В данный момент работает комиссия, причины уточняются. Пострадавших нет», — сказала Sibnet.ru представитель аэропорта Ирина Шавшина.

Следователи проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).