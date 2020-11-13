НАВЕРХ

Двое погибли в ДТП с автобусом на красноярской дороге. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
131 0
Иномарка после аварии с автобусом
Фото: Авария с автобусом © УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

Столкновение автобуса с пассажирами и иномарки произошло в метель на красноярской дороге, водитель и пассажир легковой машины погибли, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В пятницу около 08.00 в Березовском районе, на 13 километре автодороги Красноярск- Железногорск произошло ДТП на встречной полосе с участием маршрутного автобуса №120 и легкового автомобиля.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир иномарки. Еще один пассажир-женщина доставлен в больницу. В микроавтобусе в момент ДТП находилось 10 пассажиров, которых медики осмотрели на месте, некоторым из них оказана разовая помощь.

Ведутся аварийно-спасательные работы. Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Авария с автобусом в Красноярском крае
Фото: Авария с автобусом © УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

Еще по теме
Количество ДТП резко выросло в Новосибирске
Бизнесмен в Забайкалье предстанет перед судом за ДТП с 19 погибшими
Lada врезалась в колодец в смертельной аварии под Новосибирском
Обвиняемый в смерти девушки депутат ознакомится с уголовным делом
смотреть все
Красноярск #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские миротворцы вошли в Карабах
•
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
•
Продажи новых iPhone Pro Max и 12 Mini стартовали в России
•
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэр Томска Иван Кляйн. СПРАВКА
Сибирь 13.11.2020 11:28
Предприниматель до смерти избил подростка на кладбище
Сибирь 13.11.2020 11:17
Задержан мэр Томска
Сибирь 13.11.2020 10:51
Учащийся на березе омский студент попросил у губернатора интернет
Сибирь 13.11.2020 10:39
Самое популярное
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
12081
Сериал «Бомба»: от любви до ядерного оружия
8038
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4584
Врач «скорой» со слезами умоляла госпитализировать старушку
3299
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские миротворцы вошли в Карабах
•
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
•
Продажи новых iPhone Pro Max и 12 Mini стартовали в России
•
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
39
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Трамп отказался признавать поражение на выборах
26
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
22