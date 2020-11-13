Двое погибли в ДТП с автобусом на красноярской дороге. ФОТО

Столкновение автобуса с пассажирами и иномарки произошло в метель на красноярской дороге, водитель и пассажир легковой машины погибли, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В пятницу около 08.00 в Березовском районе, на 13 километре автодороги Красноярск- Железногорск произошло ДТП на встречной полосе с участием маршрутного автобуса №120 и легкового автомобиля.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир иномарки. Еще один пассажир-женщина доставлен в больницу. В микроавтобусе в момент ДТП находилось 10 пассажиров, которых медики осмотрели на месте, некоторым из них оказана разовая помощь.

Ведутся аварийно-спасательные работы. Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме.