Количество ДТП в Новосибирске выросло на 20% из-за метели

Число ДТП в Новосибирске 12 ноября выросло на 20% из-за снежной погоды, в городское управление ГИБДД на момент написания новости поступило уже более 170 обращений об авариях, сообщил Sibnet.ru представитель ОГИБДД Новосибирска Владислав Савченков

«Выросло количество ДТП на 20%, все с материальным ущербом», — сказал Владислав Савченков.

По его словам, обычно за сутки регистрируют 120-130 ДТП, а на сегодняшний день зарегистрировано уже 170 дорожных аварий. Точные данные о числе аварий станут известны в пятницу утром.

В ГИБДД отметили, что большую опасность такая погода представляет для пешеходов. Из-за снега и дождя водителям их сложно разглядеть, поэтому пешеходам рекомендуют носить светлую одежду или иметь светоотражающие элементы на одежде.