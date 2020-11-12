НАВЕРХ

Количество ДТП в Новосибирске выросло на 20% из-за метели

Источник:
Sibnet.ru
191 0
Фото: © Michael ChUv

Число ДТП в Новосибирске 12 ноября выросло на 20% из-за снежной погоды, в городское управление ГИБДД на момент написания новости поступило уже более 170 обращений об авариях, сообщил Sibnet.ru представитель ОГИБДД Новосибирска Владислав Савченков

«Выросло количество ДТП на 20%, все с материальным ущербом», — сказал Владислав Савченков.

По его словам, обычно за сутки регистрируют 120-130 ДТП, а на сегодняшний день зарегистрировано уже 170 дорожных аварий. Точные данные о числе аварий станут известны в пятницу утром.

В ГИБДД отметили, что большую опасность такая погода представляет для пешеходов. Из-за снега и дождя водителям их сложно разглядеть, поэтому пешеходам рекомендуют носить светлую одежду или иметь светоотражающие элементы на одежде.

Еще по теме
Бизнесмен в Забайкалье предстанет перед судом за ДТП с 19 погибшими
Lada врезалась в колодец в смертельной аварии под Новосибирском
Обвиняемый в смерти девушки депутат ознакомится с уголовным делом
Лобовое ДТП на трассе под Новосибирском унесло жизнь водителя. ФОТО
смотреть все
Новосибирск #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
•
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
•
Азербайджан посчитал конфликт в Карабахе урегулированным
•
Лавров отверг претензии Турции на размещение военных в Карабахе
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Количество ДТП в Новосибирске выросло на 20% из-за метели
Сибирь 12.11.2020 21:05
Новосибирск в 2021 году потеряет 1 млрд рублей
Сибирь 12.11.2020 18:18
Мобильный госпиталь Минобороны развернут в Хакасии
Сибирь 12.11.2020 17:53
Игра котят барса с мамой попала на видео
Сибирь 12.11.2020 17:31
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
26075
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
11925
Определился победитель президентских выборов в США
7317
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4415
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
•
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
•
Азербайджан посчитал конфликт в Карабахе урегулированным
•
Лавров отверг претензии Турции на размещение военных в Карабахе
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
39
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Население России рекордно сократилось
28
Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав
26