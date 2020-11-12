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Представлен технологический флагман BMW iX

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © BMW

BMW представила модель iX — электрический кроссовер, демонстрирующий последние разработки концерна в области дизайна, электрификации и автономного вождения.

По длине и ширине серийный электрокроссовер сравним с BMW X5, по высоте идентичен X6. iX панель вместо традиционной радиаторной решетки, имитирующую фирменные ноздри, узкие блоки светодиодной оптики, и обвес с акцентами синего цвета, которые, по задумке, должны помогать отличать новые i-модели от традиционных.

В состав силовой установки вошли два электромотора суммарной отдачей 500 лошадиных сил. С места до 100 километров в час BMW iX разгоняется за пять секунд. Емкости тяговой батареи (100 кВт) должно хватать на 600 километров без дозаправки по циклу WLTP.

На зарядку до 100% от обычной сети потребуется 11 часов. Однако предусмотрен и более быстрый вариант: пополнить запас энергии до 80% от сети постоянного тока мощностью до 200 кВт можно за 40 минут, а увеличить запас хода 120 с лишним километров — всего за 10 минут.

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iX — первая модель баварской марки, которая получит новые функции автономного вождения и парковки. Старт серийного производства электрических кроссоверов на заводе в Дингольфинге намечен на вторую половину 2021 года. 

Скорее всего, в России модель появится в 2022 году. По предварительным данным, в США iX обойдется дороже 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей).

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

Dmitriy1983

Хорошая реклама. Завтра чаги не будет не в одной аптеке и не на одной березе😁

Nik3316

ну вот и нашли вакцину для народа...и недорого, заболел сходил в лес березу погрыз и как огурчик))