Представлен технологический флагман BMW iX

BMW представила модель iX — электрический кроссовер, демонстрирующий последние разработки концерна в области дизайна, электрификации и автономного вождения.

По длине и ширине серийный электрокроссовер сравним с BMW X5, по высоте идентичен X6. iX панель вместо традиционной радиаторной решетки, имитирующую фирменные ноздри, узкие блоки светодиодной оптики, и обвес с акцентами синего цвета, которые, по задумке, должны помогать отличать новые i-модели от традиционных.

В состав силовой установки вошли два электромотора суммарной отдачей 500 лошадиных сил. С места до 100 километров в час BMW iX разгоняется за пять секунд. Емкости тяговой батареи (100 кВт) должно хватать на 600 километров без дозаправки по циклу WLTP.

На зарядку до 100% от обычной сети потребуется 11 часов. Однако предусмотрен и более быстрый вариант: пополнить запас энергии до 80% от сети постоянного тока мощностью до 200 кВт можно за 40 минут, а увеличить запас хода 120 с лишним километров — всего за 10 минут.

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iX — первая модель баварской марки, которая получит новые функции автономного вождения и парковки. Старт серийного производства электрических кроссоверов на заводе в Дингольфинге намечен на вторую половину 2021 года.

Скорее всего, в России модель появится в 2022 году. По предварительным данным, в США iX обойдется дороже 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей).