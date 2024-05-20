Китайские авто на водороде появятся в России

Власти России и Китая планируют производство по созданию автомобилей на водороде, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

«Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств», — цитируют Насиковскую РИА Новости.

Также появится возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств.

Две страны договорились развивать сотрудничество по возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике и рынку углеродных единиц. В связи с этим Россия и Китай могут совместно работать над разработкой и улучшением технологий производства, транспортировки и хранения водорода, сказала эксперт.

По словам Насиковской, РФ может продавать водород в Китай, но есть технические и логистические проблемы. Транспортировка водорода требует безопасной инфраструктуры, которая только развивается.

Конкретные сроки, когда в России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с КНР, не называется.