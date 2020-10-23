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Hummer возродился в виде электромобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © GMC

Брутальные модели Hummer вернулись на рынок в виде электромобилей. Первая партия 112,5 тысячи долларов разошлась за час.

Hummer перестал производить гражданские автомобили в 2010 году. В этом году Hummer превратился в одну из моделей компании GMC.

GMC Hummer EV — электрический пикап с трансформируемым кузовом. Его габариты: длина — 5507 миллиметров, ширина — 2201 миллиметр, колесная база — 3445 миллиметров. Улучшить проходимость сможет пневматическая подвеска, а также особый режим полноуправляемого шасси CrabWalk, когда все колеса можно повернуть в одну сторону.

Этот электромобиль может иметь два или три электромотора мощностью 634, 811, 1014 лошадиных сил. Запас хода составит 400, 480 и 560 километров без подзарядки.

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GMC Hummer EV выйдет в нескольких комплектациях. Первой станет Edition 1 — самая мощная версия пикапа. Отдача трех электродвигателей составит 1014 лошадиных сил. До 100 километров в час авто будет разгоняться за три секунды, запас хода— 563 километров.

Пикап за 112,5 тысячи долларов (8,7 миллиона рублей) появится осенью 2021 года. Все экземпляры уже зарезервированы, для их оформления клиенты вносили депозит 100 долларов. Продажи длились час.

Hummer EV Edition 1 станет первой модификацией, вставшей на конвейер в Детройте. В 2022 году будет запущена версия Hummer EV 3X за 99,9 тысячи долларов. Еще через год компания наладит выпуск Hummer EV 2X за 89,9 тысячи долларов, а самая бюджетная версия Hummer EV 2 за 79,9 тысячи долларов ожидается в 2024 году. Их еще можно заказать.

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