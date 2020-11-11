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Владелец Natura Siberica создаст облепиховую плантацию в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Max071086 / CC BY-SA 4.0

Производитель косметики под брендами «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica создаст Республике Тыва плантацию облепихи, сообщил основатель группы Андрей Трубников.

Компания от правительства Тувы получит участок площадью 150 гектаров рядом с озером Чагытай в 70 километров от Кызыла. Сначала будут высажены 10 тысяч кустов облепихи, но общая площадь участка позволит высадить около 500 тысяч растений, сообщил РБКТрубников. На территории облепихового сада компания планирует построить небольшую гостиницу с кафе и откроет маленькое производство соков.

Вместе с посадками облепихи начнется строительство косметического производства в индустриальном парке Кызыла. На площади 3 гектара будет построена фабрика для производства косметики из облепихового масла и трав-эндемиков. Производственные мощности позволят выпускать 400 тысяч флаконов готовой продукции в сутки. Запуск предприятия намечен на осень 2021 года.

Размер вложений в облепиховую плантацию и производство Трубников оценил в 1,2 миллиарда рублей. Часть средств планируется привлечь в виде банковских кредитов. Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 миллиардов рублей.

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