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«Неприличный» каток у Оперного в Новосибирске откроют в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каток у Оперного тетра в Новосибирске, который вызвал скандал прошлой зимой из-за своей формы, напоминающей член, появится на том же месте в декабре, сообщает муниципальное учреждение «Стадион».

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал с высоты новогодний каток у Оперного театра в декабре 2019 года. Очертания катка вызвали бурные обсуждения в соцсетях из-за того, что форма напоминала член. Вице-мэр Анна Терешкова отшутилась: «Настоящее искусство должно возбуждать!».

«Каток возле оперного театра будет заливаться во второй декаде декабря. Раньше нам никто не даст там работать. Когда уже начнут устанавливать городскую елку и ставить ограждения, тогда и мы начнем готовить территорию: завозить различные модули, очищать площадку и заливать лед», — заявил главный инженер МАУ «Стадион» Алексей Шумкин.

Для новосибирцев организуют прокат коньков, стоимость варьируется от 80 до 150 рублей в час. Для удобства горожан откроют теплые раздевалки. В этом году приобретен дополнительный модуль, чтобы избежать очередей.

Настоящее искусство должно возбуждать! Работа Славы Степанова

Опубликовано Анной Терешковой Воскресенье, 22 декабря 2019 г.
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