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Капсулу Hyperloop впервые испытали с людьми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Virgin Hyperloop

Virgin Hyperloop впервые провела испытания своего вакуумного поезда с пассажирами на борту, сообщается на официальном сайте компании. Пробный заезд завершился успешно, технология подтвердила свою работоспособность.

Испытания проходили на полигоне в Лас-Вегасе на специальной трассе. В заезде использовалась двухместная капсула, тогда как для коммерческого использования компания предполагает строить капсулы на 28 мест.

Первыми пассажирами вакуумного поезда стали один из основателей Virgin Hyperloop Джош Гигель и топ-менеджер компании Сара Лучиан. Они проехали 500 метров, поэтому капсула разогналась всего до 170 километров в час, а путешествие заняло несколько десятков секунд.

Предполагается, что Hyperloop в будущем сможет конкурировать с авиаперевозками. Такой вид транспорта представляет собой поезд-капсулу, который движется по тоннелю при давлении, близком к вакууму. Из-за отсутствия аэродинамического сопротивления поезд сможет разгоняться до 1200 километров в час.

Отмечается, что перед испытаниями с живыми людьми было произведено более 400 тестов первой версии прототипа поезда — капсулы XP-1. Пока рекордом скорости для тестового средства передвижения на испытаниях стала скорость 463 километра в час.

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Топ комментариев

Nik3316

Цитатаобеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материаламитолько методички?* а...

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

pepelmetal

Лишать машины и лишать прав, пожизненно!

лачинов

Какая знакомая риторика! Какой знаковый стиль! Поздравляю американцев с выбором, по моему для них это...

nicollaich

Лишение машины, лишение прав и лишение свободы.