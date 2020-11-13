Подводные камни страхования от коронавируса

Страховые компании обещают существенные выплаты за заражение коронавирусом или утрату родственника от COVID-19. Но получить деньги бывает непросто. Что именно считается страховым случаем, сколько стоит полис и какие подводные камни ждут застрахованного?

Новый вид страхования появился в России с началом пандемии. Пик продаж полисов от коронавируса пришелся на май 2020 года, затем спрос упал и снова начал расти в октябре. За период с апреля по октябрь в России продано около 700 тысяч страховок от COVID-19.

Какие страховки бывают

Полисы от коронавируса — не медицинское страхование в обычном понимании. То есть, не предусматривает лечение за счет страховой компании. Только выплаты при наступлении страхового случая, как, например, при пожаре или ДТП.

Основные виды рисков по страховке от коронавируса — заражение, госпитализация и смерть. Но у большинства страховщиков нет в пакете всех видов рисков, а есть сочетание двух из них, например, заражение и смерть, или госпитализация и заражение.

Не страхуют от коронавируса пожилых людей (старше 60-70 лет) и детей до 3 лет. Также полисы не продают работникам наиболее рискованных сфер, таким как медики или охранники.

Страховки можно оформить в офисах, у агентов или на сайтах компаний. Но на страницах сайтов, как правило, крупно и ярко представлены преимущества пакетов и огромные суммы выплат. Также есть ответы на популярные вопросы. Однако найти документы, в которых писаны подробные условия страхования, не так легко.

Sibnet.ru изучил условиях страхования трех компаний — «Альфастрахования», «Сберстрахование» и «Ингосстрах-Жизнь».

Заражение коронавирусом

В данном случае человек получает страховую премию при наличии подтвержденного медиками факта инфекцирования COVID-19. Во всех программах за период страхования (обычно год) застрахованный может получить выплату только один раз, даже если заболел дважды.

По программе «Коронавирус.НЕТ» «Альфастрахования» при подтверждении диагноза единоразовая компенсация составляет 20, 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от стоимости полиса ( 2, 5 или 10 тысяч рублей).

«Альфастрахование» страхует детей от 7 до 18 лет и взрослых до 70 лет, можно застраховать как себя, так и родственников.

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«Для получения страховой выплаты необходимо предоставить справку из лечебного учреждения с подтвержденным диагнозом и положительными результатами медицинских исследований на вирус», — сказал замдиректора Сибирского и Дальневосточного регионального центра по розничным продажам «АльфаСтрахование» Сергей Скоробогатько.

При этом наличия только результата теста недостаточно. Без заключения врача случай не будет признан страховым.

«Сберстрахование» по программе «Сбереги себя» обещает выплатить 20 тысяч рублей единоразово при диагностировании коронавируса. Это дополнительная опция к основному пакету страховки, в котором есть госпитализация. Стоит опция 1,6 тысячи рублей и действует только два месяца, в то время как вся страховка «Сбереги себя» покрывает год. Получается, что опцию надо постоянно продлевать. Условия получения выплаты схожи с продуктом «Альфастрахования».

Госпитализация с коронавирусом

Компенсацию в случае госпитализации с коронавирусом, например, предполагает программа «СтопКоронавирус» от «Ингосстрах-Жизнь». Единовременную выплату до 110 тысяч рублей можно получить в случае госпитализации на срок более семи дней по причине впервые диагностированной коронавирусной инфекции (COVID- 19), вызванной инфицированием коронавирусом SARS-CoV-2.

Если срок госпитализации меньше или он прерывался, выплату застрахованный не получит.

«Срок страхования клиент может выбрать по своему усмотрению: три или шесть месяцев. Стоимость данной программы в зависимости от выбранного срока страхования и размера страховых сумм составляет от 6, 3 тысячи до 11 тысяч рублей», — сообщил гендиректор страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

По программе «СтопКоронавирус» можно застраховать себя или родственника, ребенка старше 3 лет, взрослого до 60 лет.

Продукт «Сберстрахования» предполагает выплату 1 тысячи рублей в день при госпитализации, начиная с первого дня в стационаре, но на срок не более 90 дней. Оформить полис может человек от 18 до 65 лет.

При этом стоимость страхового пакета (4-7 тысяч рублей) зависит не от объема выплат, а от количества дополнительных опций вроде «Телемедицины», лабораторных исследований (анализов) и инструментальных исследований.

И тут есть некоторое неудобство — если человек получит по страховке исследование на коронавирус, то исчерпает лимит денег на анализы. При этом в условиях указано, что анализ можно получить только по заключению терапевта или врача узкой специальности.

Больничный из-за коронавируса

Опция есть не у всех компаний. У «Ингосстрах-Жизнь» она предусматривает единовременную выплату в случае временной утраты трудоспособности из-за впервые диагностированной коронавирусной инфекции (COVID- 19). Страховая выплата может быть произведена только при условии, что больничный длился более 14 календарных дней.

Если страховка стандартная (стоит 8,5 тысячи за полгода), то выплата составит 20 тысяч рублей, если расширенная (11 тысяч рублей за полгода), то 40 тысяч рублей.

Смерть от COVID-19

Этот страховой случай закреплен в большинстве страховок. Если застрахованный умер от коронавируса, то деньги получат его наследники, по законодательству РФ это в первую очередь дети, супруг и родители.

Суммы выплат разные. У «Ингосстрах-Жизнь» по стандартной страховке — 1,5 миллиона рублей, по расширенной — 2,5 миллиона рублей. У «Альфастрахования» — 1 миллион рублей, у «Сберстрахования» — 500 тысяч рублей.

Как подтвердить страховой случай

Компании прописывают в условиях страхования внушительный пакет документов, которые необходимо предоставить для подтверждения страхового случая. В медицинских документах должны содержаться: дата и обстоятельства заявленного случая, полный диагноз, время начала и окончания лечения, результаты всех проведенных диагностических исследований, названия лечебных мероприятий, срок временной нетрудоспособности.

«Диагноз, поставленный застрахованному, считается достоверным в том случае, если он поставлен имеющим на это право медицинским работником на основании характерных объективных симптомов (признаков)», — говорится в условиях «Ингосстрах-Жизнь».

Все документы из больницы или поликлиники должны быть заверены нотариусом или самим учреждением. То есть если человек болел, сам сдал платно тест на коронавирус, но врач из поликлиники поставил ему диагноз ОРВИ, а не COVID- 19, то он страховку не получит.

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При этом «Сберстрахование», кроме выписок по коронавирусу, затребует также выписку из медицинской карты амбулаторного больного с информацией об имевшихся у застрахованного лица за последние пять лет профессиональных общих хронических заболеваниях, злокачественных новообразованиях, в том числе заболеваниях крови.

Нужно будет принести документ, подтверждающий наличие или отсутствие алкоголя в крови на момент первичного поступления в больницу, справку из Центра СПИД и психоневрологического диспансера и другие данные по здоровью.

В «Альфастраховании» и «Ингосстрах-Жизнь» клиент должен не позднее 30 дней сообщить о заражении коронавирусом и предоставить необходимые для урегулирования страхового события документы, иначе он также может остаться без денег.

Больше всего документов придется собирать родственникам, если застрахованный умрет от коронавируса.

Это свидетельство о праве на наследство по закону, нотариально заверенная копия свидетельства о смерти, справка о смерти, посмертный эпикриз (если смерть наступила в стационаре), протокол патологоанатомического исследования, решение суда о признании застрахованного лица умершим.

«В случае если представленные документы не дают возможности принять решение о страховой выплате, страховщик имеет право самостоятельно запросить дополнительные документы, необходимые для принятия окончательного решения… А также проводить экспертизу представленных документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступившего с застрахованным лицом события, имеющего признаки страхового случая», — говорится в правилах «Сберстрахования».

Из-за чего могут отказать в выплате

В первую очередь, если человеку не удастся доказать, что наступил страховой случай — заражение, госпитализация или смерть из-за коронавируса.

Отказать в выплате страховая компания может в случае, если клиент нарушил условия договора, например, не уведомил об увеличении страховых рисков. К этому относится даже смена работы и видов деятельности, условия на которых повышают риск заражения (например, стал волонтером и возит врачей по вызовам). Или заболел ВИЧ, сменил пол, переехал в другую страну.

Еще один спорный момент кроется в указании категории лиц, которые не могут быть застрахованными. В ряде документов страховых компаний среди них указаны те, кто обращался за медицинской помощью в последние три года с такими болезнями как: эндокринные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания легких и дыхательных путей (за исключением ОРВИ, гриппа), нервные или психические расстройства (за исключением вегетососудистой дистонии) и другие.

«Фактически они страхуют, но потом в премии страховой откажут. Потому что указаны все основные заболевания. Перечень такой, что подходит только полностью здоровый человек, который никогда не ходил лечиться», — прокомментировала Sibnet.ru медицинский юрист Юлия Казанцева.

Она предупредила, что страховые компании нередко сами запрашивают данные у медорганизаций и, если человек, например, с остеохондрозом ходил к неврологу один раз, это может трактоваться как неврологические заболевания, и стать поводом для отказа в выплате.