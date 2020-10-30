Прививка от коронавируса: где сделать?

Количество зараженных COVID-19 в России ежедневно прирастает на 15 тысяч человек. Главным способом защиты от нового вируса специалисты называют вакцинацию. И две вакцины уже есть. Но где сделать прививку от коронавируса и сколько это стоит?

Какие есть вакцины

Первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V» российского центра имени Гамалеи зарегистрировали и начали производить в августе. «Спутник V» относится к совершенно новому поколению вакцин – векторным. В качестве транспорта в них используются безопасные вирусы, которые не могут размножаться и навредить, но при этом доставляют тот белок, к которому должен наработать защиту организм человека.

В конце октября прошла регистрацию и поступила в производство вторая вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». В ее составе нет живого вируса и элементов вирусного генома. Основным компонентом являются химически синтезированные пептиды — крошечные фрагменты вирусных белков, которые распознаются иммунной системой человека и приводят к формированию иммунного ответа.

Обе вакцины не дают пожизненного иммунитета, и потребуют ревакцинации через два-три года.

Где сделать прививку

Выпуск вакцины «Спутник V» в октябре заявлен в объеме около 300 тысяч доз, в ноябре около 800 и 1,5 миллиона в декабре, сообщал ранее глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Это пока не позволяет привить всех желающих.

Испытания вакцины после регистрации продолжаются — для этого привьют около 40 тысяч добровольцев. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов.

«Спутник V» в небольших количествах поступил в регионы, но воспользоваться вакциной могут только медицинские работники — они чаще других сталкиваются с вирусом. Так, в Новосибирской области в этом году планируют привить 5 тысяч медиков.

Кроме медиков привиться «Спутником V» от коронавируса смогли родные президента РФ Владимира Путина, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, глава ЛДПР Владимир Жириновский и другие известные личности.

Они, по сути, стали добровольцами-испытателями препарата. При этом глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова привилась вакциной подведомственного центра «Вектор».

«Мы планируем, что непосредственно уже ввод в гражданский оборот (для населения) начнется или в последних числах октября, или в первых числах ноября», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На данный момент вакцинация населения от коронавируса не началась. Более точной информации о дате старта нет. При этом власти подчеркивают, что вакцинация будет добровольной.

«Вряд ли удастся привить даже половину граждан РФ. И по личным убеждениям людей, и по экономическому фактору: ее просто не будут выпускать в таких количествах. Все желающие ее, безусловно, получат. Но даже если агитация увеличится после того, как вакцина докажет свою эффективность, их количество все равно резко не возрастет», — говорил ранее вирусолог Центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн.

Многих интересует, сколько будет стоить прививка от коронавируса. Мурашко сообщал, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и доступна для граждан с момента, как только производство выйдет на большие объемы. Данных о том, смогут ли закупить вакцину частные клиники, нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кислород в крови: как измерить сатурацию

Производство вакцины «Вектора» только началось. Первые партии препарата пойдут на пострегистрационные испытания.То есть «Вектору», как и центру Гамалеи, предстоит привить 40 тысяч добровольцев. И только после этого станет известно о сроках и объемах вакцинации населения.

Кому нельзя делать прививку от COVID-19

По данным Министерства здравоохранения России, прививаться препаратом «Спутник V» нельзя при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины, при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.

Это двухкомпонентная вакцина, каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое вводится поэтапно, с интервалом в три недели.

Вакцину нельзя применять при беременности и в период грудного вскармливания, а также лицам до 18 лет. Если при первом введении вакцины возникло осложнение, то второй компонент вводить противопоказано. Такие же противопоказания Роспотребнадзор обозначил у вакцины центра «Вектор».

Группой риска в вопросе вакцинации являются люди с первичными иммунодефицитами, говорил вирусолог Виктор Зуев. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупреждал об опасности вакцинации при системных заболеваниях крови, красной волчанке и различных аутоиммунных заболеваниях, онкологии.

Гинцбург говорил о том, что вакцинация детей начнется только после полного завершения клинического исследования препарата на взрослых. Для них будет скорректирована дозировка вакцины и режим ее введения.

Нужна ли прививка переболевшим

Если человек переболел коронавирусом, это не является противопоказанием к прививке. Решать вопрос о вакцинации нужно индивидуально. Мурашко считает, что переболевшим COVID, то есть людям со сформированным иммунитетом не нужно прививаться в этом сезоне.

По словам Гинцбурга, у переболевших нужно измерять уровень защитных антител. У тех, кто перенес болезнь в легкой форме, он невысокий и, возможно, им тоже стоит прививаться.

На стадии испытаний ученые прививали переболевших COVID-19 в легкой форме, антитела у них вырабатывались быстрее, чем у тех, кто не встречался с инфекцией.