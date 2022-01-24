Компания Илона Маска, занимающаяся разработкой имплантов для передачи команд компьютеру силой мысли, объявила о поиске директора по клиническим испытаниям. Это говорит о возможном приближении испытания чипа Neuralink на людях.
«Как директор клинических испытаний, вы будете тесно сотрудничать с некоторыми из самых инновационных врачей и ведущих инженеров, а также работать с первыми участниками клинических испытаний Neuralink», — сообщается на сайте вакансий Greenhouse.
Интерфейс Neuralink успешно вживили в мозг обезьяне весной 2021 года. На испытаниях разработчики обучили ее играть силой мысли в Pong — аркадный симулятор настольного тенниса.
Илон Маск неоднократно заявлял, что, несмотря на развлекательный потенциал, Neuralink имеет огромные возможности в медицине. Чип способен следить за показателями организма, помогать справляться с тревогой и помочь людям с ограниченными возможностями встать на ноги.
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