Что делать, если выпадают волосы после ковида

COVID-19 вызывает более 50 различных осложнений. Самые распространенные — повышенная утомляемость, головные боли, а также выпадение волос. Врачи дали рекомендации, как восстановить пострадавшую шевелюру.

Ученые из японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины выяснили, что около четверти переболевших коронавирусом страдают от выпадения волос. Согласно исследованию Университета Индианы, с таким осложнением столкнулся каждый третий. Некоторые трихологи заявляют, что такую проблему наблюдают у 90% пациентов с коронавирусом.

«SARS-COV-2 — эндотелиотропный вирус, он может затрагивать любой участок организма, в котором возникает поражение сосудов. В данном случае поражению подвергаются сосуды, кровоснабжающие волосяные фолликулы», — объяснил Sibnet.ru врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» к.м.н. Андрей Поздняков.

В среднем новые волосы отрастают на 1-2 сантиметра в месяц.

Он добавил, что также нельзя исключать стрессовую реакцию организма, которая возникает при среднетяжелом и тяжелом течении COVID-19. Стресс любой природы влияет, в том числе, на волосяной покров кожи головы.

Выпадение волос можно наблюдать и после бессимптомного течения болезни. Но, по наблюдениям врача, бессимптомные носители достаточно редко имеют постковидные проявления, соответственно редко обращаются к врачам. Поэтому массовой статистики, которая бы позволяла делать однозначные выводы, нет.

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Но и в случае, если болезнь отступила, а густота волос остается, успокаиваться рано. «Ожидать выпадения волос необходимо после перенесенной коронавирусной инфекции где-то месяца через три. Это реактивный процесс, который предупредить невозможно», — прокомментировала РБК врач-дерматолог, трихолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова.

Как восстановить волосы

Поздняков посоветовал сдать общий анализ крови и биохимические маркеры запасов железа в организме, чтобы сначала исключить традиционные и самые частые причины выпадения волос.

«Латентный или явный дефицит железа — одна из самых частых причин выпадения волос, а перенесенный ковид может послужить пусковым механизмом. Кроме того, стоит посмотреть гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный), поскольку гипотиреозные состояния также являются частой причиной выпадения волос, а перенесенный ковид может способствовать их манифестации», — пояснил инфекционист.

Трихолог Петросова посоветовала проконсультироваться у специалиста, чтобы определить тип выпадения волос. Врач назначит программу лечения — необходимые витамины, мезотерапию, плазмотерапию.

При этом важно сохранять спокойствие — до конца никто не облысеет. Нужно просто терпеливо следовать плану лечения. Панически найденные народные рецепты или покупка различных масок для волос в этом случае могут стать просто потерей денег.

Для здоровья волос рекомендуется поддерживать в норме уровень железа, фолиевой кислоты, витаминов B12, D, C и цинк.

Врач-невролог Дмитрий Шубин в программе «Жить здорово!» перечислил три продукта, которые помогут справиться с выпадением волос — это устрицы, гусиная печень и подсолнечное масло.

В устрицах содержится цинк, он предупреждает преждевременное старение питающих волосы сосудов. В подсолнечном масле много витамина Е, который защищает волосяные луковицы от повреждения. А в гусиной печени содержится железо, которое помогает доставлять кислород к волосяным луковицам.