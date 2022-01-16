НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Что делать, если выпадают волосы после ковида

Источник:
Sibnet.ru
290 0
Фото: © Pexels
COVID-19 вызывает более 50 различных осложнений. Самые распространенные — повышенная утомляемость, головные боли, а также выпадение волос. Врачи дали рекомендации, как восстановить пострадавшую шевелюру.

Ученые из японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины выяснили, что около четверти переболевших коронавирусом страдают от выпадения волос. Согласно исследованию Университета Индианы, с таким осложнением столкнулся каждый третий. Некоторые трихологи заявляют, что такую проблему наблюдают у 90% пациентов с коронавирусом.

«SARS-COV-2 — эндотелиотропный вирус, он может затрагивать любой участок организма, в котором возникает поражение сосудов. В данном случае поражению подвергаются сосуды, кровоснабжающие волосяные фолликулы», — объяснил Sibnet.ru врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» к.м.н. Андрей Поздняков.

В среднем новые волосы отрастают на 1-2 сантиметра в месяц.

Он добавил, что также нельзя исключать стрессовую реакцию организма, которая возникает при среднетяжелом и тяжелом течении COVID-19. Стресс любой природы влияет, в том числе, на волосяной покров кожи головы.

Выпадение волос можно наблюдать и после бессимптомного течения болезни. Но, по наблюдениям врача, бессимптомные носители достаточно редко имеют постковидные проявления, соответственно редко обращаются к врачам. Поэтому массовой статистики, которая бы позволяла делать однозначные выводы, нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему холод переносят по-разному?

Но и в случае, если болезнь отступила, а густота волос остается, успокаиваться рано. «Ожидать выпадения волос необходимо после перенесенной коронавирусной инфекции где-то месяца через три. Это реактивный процесс, который предупредить невозможно», — прокомментировала РБК врач-дерматолог, трихолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова.

Как восстановить волосы

Поздняков посоветовал сдать общий анализ крови и биохимические маркеры запасов железа в организме, чтобы сначала исключить традиционные и самые частые причины выпадения волос.

«Латентный или явный дефицит железа — одна из самых частых причин выпадения волос, а перенесенный ковид может послужить пусковым механизмом. Кроме того, стоит посмотреть гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный), поскольку гипотиреозные состояния также являются частой причиной выпадения волос, а перенесенный ковид может способствовать их манифестации», — пояснил инфекционист.

Трихолог Петросова посоветовала проконсультироваться у специалиста, чтобы определить тип выпадения волос. Врач назначит программу лечения — необходимые витамины, мезотерапию, плазмотерапию. 

При этом важно сохранять спокойствие — до конца никто не облысеет. Нужно просто терпеливо следовать плану лечения. Панически найденные народные рецепты или покупка различных масок для волос в этом случае могут стать просто потерей денег.

Для здоровья волос рекомендуется поддерживать в норме уровень железа, фолиевой кислоты, витаминов B12, D, C и цинк.

Врач-невролог Дмитрий Шубин в программе «Жить здорово!» перечислил три продукта, которые помогут справиться с выпадением волос — это устрицы, гусиная печень и подсолнечное масло.

В устрицах содержится цинк, он предупреждает преждевременное старение питающих волосы сосудов. В подсолнечном масле много витамина Е, который защищает волосяные луковицы от повреждения. А в гусиной печени содержится железо, которое помогает доставлять кислород к волосяным луковицам.

Еще по теме
Путин поручил доработать «коронавирусный» закон
Молоко назвали смертельно опасным для мужчин
Раскрыта внезапная опасность кофе
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Туве
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Медицина
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Оттепель в Новосибирске сменится волной холода
Мужчины погибли в пожаре в Бердске
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Туве
Jeep с ребенком перевернулся на Бердском шоссе, есть погибший
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
Игра PUBG стала бесплатной
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
37
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
29
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
23
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
Sibnet.Ru