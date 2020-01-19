Хронический озноб: почему люди мерзнут по-разному?

Одним постоянно жарко, а другие замерзают при легком дуновении ветерка. Врачи рассказали — по каким причинам возникает озноб, от чего зависит разница в ощущениях холода, почему женщины мерзнут сильнее и что делать, если не удается согреться нигде и никогда.

Человек — теплокровное млекопитающие и способен поддерживать определенную температуру тела (36,6 градуса по Цельсию). Основные «обогреватели» — печень и мышцы. Печень в результате постоянных биохимических процессов и омывания кровью нагревается и держит температуру в 37 градусов. В мышцах происходит метаболизм глюкозы, высвобождается энергия, усиливается приток крови и лишнее тепло рассевается по организму.

Почему люди мерзнут?

На коже есть терморецепторы — чувствительные области, воспринимающие температуру окружающей среды и передающие ощущения по нервным «путям» сначала в спинной мозг, а затем в участок головного мозга — гипоталамус.

«Для ощущения тепла и холода используются разные рецепторы. При этом количество рецепторов для ощущения тепла и холода на разных участках кожи отличается. Например, в зоне кистей и стоп восприятие холода более интенсивное, потому что там рецепторов холода больше, чем рецепторов тепла», — говорит терапевт ЦСМ «Здравица» Варвара Веретюк.

Снижение общей температуры тела ниже 32,2 градуса по Цельсию — опасно. При температуре ниже 29,5 градуса большинство теряют сознание, а дальнейшее охлаждение тела ниже 26 градусов чаще всего оборачивается гибелью.

Задача мозга, получившего информацию о некомфортной температуре, не допустить общего охлаждения организма. Для этого задействуются определённые механизмы.

«Сосуды кожи сужаются, чтобы избежать потерь тепла. Именно поэтому на холоде кожа становится бледной, мы знаем выражение "посинел от холода". Пальцы немеют, становятся очень холодными на ощупь, движения в них становятся скованными», — описала внешние признаки механизма сохранения тепла Веретюк.

Мышцы начинают мелко сокращаться, чтобы производить дополнительное тепло, что ощущается как как озноб. Учащается сердцебиение, чтобы разносить по телу горячую кровь от мышц. «В мозгу формируется ощущение замерзания, которое подталкивает нас предпринять ряд действий, чтобы согреться: одеться теплее, выпить горячий напиток, найти теплое помещение и другое», — говорит терапевт.

Но ощущение холода и переохлаждение тела — разные вещи. Можно летом прыгнуть в бассейн и почувствовать холод, но температура внутри тела даже повысится за счет спазма сосудов, участившегося сердцебиения и работы мышц. А вот зимой ощущение холода помогает избежать гибели, вовремя сигнализируя об опасности.

Почему женщинам холоднее?

Людей можно разделить на три группы по потерям тепла. Астеники — высокие люди с низким распределением подкожного жира. Нормостеники — люди с нормальным балансом между подкожного жира и мышц. Гиперстеник — люди с преобладанием подкожного жира над мышцами. Первыми замерзают астеники, потом нормостеники и последними гиперстеники.

«В зоне риска молодые женщины астенического телосложения. У дам меньше мышечной массы, мышцы являются вторым источником по теплопродукции в организме, и тепла производится меньше. Еще метаболические процессы проходят медленнее, чем у мужчин, которые имеют и большую мышечную массу», — поясняет врач клинической фармакологии, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Веретюк добавляет, что дамы больше мерзнут из-за того, что женские половые гормоны способствуют расширению сосудов, а это ускоряет потерю тепла.

А еще ощущение холода — дело привычки. Если температура тела в помещении постоянно высокая, то организм адаптируется к ней, и его устойчивость к охлаждению падает. В результате человек начинает страдать от хронического озноба.

«Представьте себе человека, который от всех слышит, что холод и сквозняки вызывают болезнь. Он стремится одеваться теплее, мало проветривает, чтобы не выпускать тепло, активно пользуется обогревателями. В итоге шансы переохладиться у него возрастают. И малейший сквозняк в сочетании с порцией вирусов от коллег в непроветренном помещении вызовут заболевание. А кого объявят виновником? Правильно – сквозняк и плохой иммунитет», — говорит терапевт.

Как меньше мерзнуть?

Здоровому человеку чтобы легче переносить холод достаточно поменять неправильные привычки. На морозе человек теряет тепло через открытые участки кожи. Поэтому в первую очередь врачи советуют одеваться по погоде. «Все открытые части тела должны быть закрыты, таким образом мы остановим потерю тепла. Нужно использовать хлопчатобумажные ткани, они быстро впитывают пот и не дают замерзнуть, в сильные морозы — надевать термобельё», — говорит Кондрахин.

Он также советует повышать в морозы калорийность продуктов питания, есть суп, пельмени, холодцы, каши, пить чай горячий и сбитень. Горячее питание будет усиливать кровоток в желудочно-кишечном тракте и согревать человека.

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Веретюк рекомендует есть больше овощей и фруктов, чтобы избежать дефицита витаминов. Также стоит регулярно заниматься спортом — не менее полчаса-часа в день.

«Активность мышц способствует выработке тепловой энергии, благотворно действует на работу сердца и сосудов, помогает поддерживать здоровый вес, защищает от сахарного диабета второго типа, способствует снижению уровня стресса», — поясняет медик.

Мерзлявому человеку лучше отказаться от курения и алкоголя, чтобы не ускорять повреждение сосудов. Хорошо высыпаться, стараться не сильно подвергаться стрессу и уметь его преодолевать.

«Регулярно проветривайте помещение, избегайте лишней одежды, не злоупотребляйте обогревателями, и вы не заставите ваше тело адаптироваться к тепличным условиям. Кстати, в соответствии с санитарными нормами и правилами, рекомендуемая температура в помещении должна быть в пределах 18-22°С», — подчеркивает терапевт.

Если есть желание закаляться, то Кондрахин советует заниматься под присмотром специалиста. Так поступают моржи. Они приучают организм к холоду и падение температуры тела на два-три градуса для них менее травматично, так как организм к этому адаптируется.