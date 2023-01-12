Как быстро восстановить режим сна

Обычно нарушение режима сна и бодрствования наступает после длительных праздников или выходных. Затягивать такое состояние не стоит — может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Как быстро восстановить правильный режим?

Нарушение биоритмов в течение длительного времени может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также заболевания эндокринной, нервной и репродуктивной системы, предупреждает главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Если же режим сна был нарушен, есть простые способы вернуться к привычному или правильному распорядку. Для того чтобы поскорее прийти в норму, необходимо:

гулять на свежем воздухе за час до сна

спать в полной темноте и в комнате с температурой воздуха около 20 градусов

не смотреть телевизор и гаджеты перед сном

освещать комнату в вечернее время за несколько часов до отхода ко сну теплым светом с минимумом коротковолновой голубой составляющей в спектре

Вернуть сон с помощью препаратов

Для лечения десинхронозов, патологических состояний нарушения биоритмов широко используется препарат мелатонина. Эффективность мелатонина не вполне доказана в клинических исследованиях. Но он применяется для адаптации к перемене часовых поясов, а также для восстановления цикла сна-бодрствования после нарушений суточных ритмов.

Сон и деятельность

Нарушение сна приводит к снижению работоспособности. Если речь идет о длительных праздниках или отпуске, когда человек не спит ночами, то приступить к восстановлению лучше заранее, считает врач Хомяков.

«В идеале к выходу на работу также следует готовиться, например, за три дня до работы уже начать жить в том графике, в котором будет проходить повседневная деятельность после завершения каникул», — посоветовал он.

Дети легче адаптируются к изменениям биоритмов. Гораздо важнее мотивация ребенка для возвращения после праздников к обучению.

В этом большую роль будут играть родители и педагоги, которые должны заинтересовать ребенка, сформировать интерес к обучению, социализации и переключить его внимание с игр и развлечений к другим интеллектуальным нагрузкам.