Легкие, сердце, мозг: что такое постковидный синдром

Чем больше времени проходит с момента появления коронавируса, тем больше последствий выявляют врачи у переболевших. Теперь известно, что COVID способен ухудшить качество жизни на долгие годы и даже привести к отдаленному летальному исходу. Появился официальный термин — постковидный синдром.
Врачи по всему миру пришли к выводу, что постковидный синдром — это отдельное заболевание, которое требует специального лечения. Например, исследования в США показали, что только треть переболевших COVID-19 сразу возвращается к нормальному образу жизни, а остальные испытывают проблемы со здоровьем на протяжении длительного времени.
Чаще всего страдают легкие и сердечно-сосудистая система, что влечет за собой целый ряд осложнений — тромбозы, синдром хронической усталости, тревожные и депрессивные состояния и многое другое.
Первый удар по легким
Коронавирус внедряется в организм человека через слизистую носа, а затем попадает в нижние дыхательные пути, где нарушает альвеоло-капиллярную мембрану.
«Из интерстиции (волокнистая соединительная ткань) выливается гиалоурановая кислота, которая заполняет альвеолярное пространности. Феномен так называемого "матового стекла". Это море, миллиарды гибнущих клеток», — объясняет пульмонолог, завкафедрой госпитальной хирургии клиники при университете имени Пирогова, профессор Александр Чучалин.
В результате меняется структура органа. Сеть капилляров погибает, они заполняются тромбами и легочная ткань постепенно исчезает, замещаясь соединительной.
После коронавируса многие жалуются на одышку, которая отличается выраженным дискомфортом и практически исключает возможность даже небольших физических нагрузок. Выявляется фиброзное поражение легких. У некоторых пациентов развивается легочная гипертензия. Но то что специфично именно для COVID — это образование булл в легких.Буллезная эмфизема легкого — локальные изменения легочной ткани. Характеризуется деструкцией альвеолярных перегородок и формированием воздушных кист диаметром более 1 сантиметра.
«Я не знаю другой такой патологии, например, туберкулез, грипп, и целый ряд других заболеваний, чтобы за предельно короткое время так прогрессировала буллезная болезнь легких», — подчеркивает медик.
Что происходит с сосудами
Коронавирус атакует эндотелий — пласт клеток на внутренних стенках кровеносных сосудов, который контактирует с кровью. В норме выстилка эндотелия очень эластична и позволяет кровотоку двигаться беспрепятственно. Но когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет эластичность, затрудняя ток крови.
Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать, что у него развивается тромб.
Тромбоз — одно из самых частых ковидных осложнений у сердечников, так как практически все они страдают атеросклерозом сосудов. И при повреждении целостности внутренней оболочки сосудов, тробмбы образовываются легко и быстро.
«Поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений», — отмечает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Также в зоне риска женщины, принимающие оральные контрацептивы. Поэтому, если есть или были проблемы с тромбами, то в случае заражения короновирусом и после выздоровления лучше дополнительно проконсультироваться с врачом относительно способа контрацепции, советует медик.
Потеря сна и памяти
Даже если человек перенес COVID в легкой форме, у него может сформироваться тяжелый постковидный синдром, отмечает врач-кардиолог член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.
«Мы сегодня выделяем особую группу заболеваний, которые нарушают деятельность автономной (вегетативной) нервной системы. Она проявляется в виде аритмии и других нарушений сердечной деятельности. Это (также) расстройство памяти, расстройство сна, у многих пациентов не восстанавливается полностью утраченное вначале болезни обоняние», — цитирует медика «Научная Россия».
По его словам, вирус меняет деятельность не только легких и сердечно-сосудистой системы, но и почек, и головного мозга, наблюдаются изменения со стороны поджелудочной железы, печени.
«И это серьезная проблема, которая не менее важна, чем сам COVID-19», — говорит Мацкеплишвили.
На сегодня в числе доказанных и исследуемых последствий коронавируса фиксируют:
- Эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов) сердца, мозга и других органов
- Синдром коагулопатия (патологическое состояние организма, обусловленное нарушениями свертываемости крови)
- Синдром хронического усталости
- Хроническая гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови)
- Неспособность работать (снижение способности выполнять как физический, так и интеллектуальный труд)
- Аллергические реакции
- Эндокринные нарушения
- Нарушения со стороны пищеварительной системы
- Снижение фертильности
- Снижение остроты зрения
- Выпадение волос
- Нарушение терморегуляции