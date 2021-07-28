Легкие, сердце, мозг: что такое постковидный синдром

Чем больше времени проходит с момента появления коронавируса, тем больше последствий выявляют врачи у переболевших. Теперь известно, что COVID способен ухудшить качество жизни на долгие годы и даже привести к отдаленному летальному исходу. Появился официальный термин — постковидный синдром.

Врачи по всему миру пришли к выводу, что постковидный синдром — это отдельное заболевание, которое требует специального лечения. Например, исследования в США показали, что только треть переболевших COVID-19 сразу возвращается к нормальному образу жизни, а остальные испытывают проблемы со здоровьем на протяжении длительного времени.

Чаще всего страдают легкие и сердечно-сосудистая система, что влечет за собой целый ряд осложнений — тромбозы, синдром хронической усталости, тревожные и депрессивные состояния и многое другое.

Первый удар по легким

Коронавирус внедряется в организм человека через слизистую носа, а затем попадает в нижние дыхательные пути, где нарушает альвеоло-капиллярную мембрану.

«Из интерстиции (волокнистая соединительная ткань) выливается гиалоурановая кислота, которая заполняет альвеолярное пространности. Феномен так называемого "матового стекла". Это море, миллиарды гибнущих клеток», — объясняет пульмонолог, завкафедрой госпитальной хирургии клиники при университете имени Пирогова, профессор Александр Чучалин.

В результате меняется структура органа. Сеть капилляров погибает, они заполняются тромбами и легочная ткань постепенно исчезает, замещаясь соединительной.

После коронавируса многие жалуются на одышку, которая отличается выраженным дискомфортом и практически исключает возможность даже небольших физических нагрузок. Выявляется фиброзное поражение легких. У некоторых пациентов развивается легочная гипертензия. Но то что специфично именно для COVID — это образование булл в легких.

Буллезная эмфизема легкого — локальные изменения легочной ткани. Характеризуется деструкцией альвеолярных перегородок и формированием воздушных кист диаметром более 1 сантиметра.