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Что стоит знать об «омикроне»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID
Новый штамм коронавируса «омикрон» быстро распространяется в России. На сегодня в 42 российских субъектах зафиксировано 1682 случая заражения, при этом штамм активно поражает детей и подростков. Похоже, резкий рост заболеваемости в ближайшие недели неизбежен...

Всемирная организация здравоохранения узнала о новом варианте коронавируса 24 ноября от властей Южной Африки. Его изучение показало, что «омикрон» отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, которые могут сделать штамм «невидимым» для иммунитета привитых и переболевших коронавирусом.

Самый заразный

Для оценки заразности эпидемиологи вычисляют среднее количество людей, которое может инфицировать один носитель. Данный показатель называется репродуктивным числом. Самой заразной инфекцией в мире считается корь, у которой репродуктивное число составляет 16-18. Для штамма варианта «дельта» этот показатель равен пяти-семи.

Глава Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзее после изучения «омикрона» сообщила, что репродуктивное число нового штамма выше шести. Иммунолог Владимир Болибок в интервью ТАСС предположил, что «омикрон» заразнее кори. Но все полученные данные носят предварительный характер.

Согласно данным ВОЗ, высокая заразность «омикрона» связана сразу с несколькими особенностями. Так, вирус легче обходит иммунитет, риск повторного заражения минимум в пять раз превышает показатели штамма «дельта».

Кроме этого, у нового штамма короче инкубационный период — симптомы проявляются на третьи-пятые сутки. Также ученые установили, что «омикрон» размножается в верхних дыхательных путях в 70 раз быстрее «дельты».

Переносится легче

Чтобы оценить опасность «омикрона», ученые изучили частоту госпитализаций в сравнении с общим числом выявленных случаев, частоту поступления больных в реанимацию и смертность зараженных.

Согласно свежему американскому исследованию, риск госпитализации при «омикроне» снижен вдвое, а риск перевода в реанимацию ниже примерно на 75%. Кроме этого, более чем на 90% снижен риск смерти.

Данные из ЮАР, где вспышка «омикрона» была зафиксирована еще несколько месяцев назад, подтверждают, что новый штамм действительно переносится легче по сравнению с «дельтой». Но его высокая заразность говорит о необходимости максимально серьезного отношения к новой волне.

Симптомы «омикрона»

Согласно наиболее масштабному на сегодня исследованию ZOE COVID Study, которое проводилось в Великобритании, чаще всего у больных новым штаммом наблюдается насморк — у 73% зараженных.

Наличие насморка — главное отличие от штамма «дельта», при заболевании которым частота данного симптома достаточно низкая. На втором месте — усталость (68%), на третьем — чихание и боль в горле (60%).

Кашель фиксируют у 40% заболевших новым штаммом, лихорадку — 29%, потерю запахов и вкуса — 23%. Кстати, именно потеря запахов считается классическим симптомом для предшествующих вариантов коронавирусной инфекции.

Эффективность вакцин

Значительное количество мутаций снижает эффективность существующих вакцин от коронавируса. По данным недавних исследований, антитела от вакцины Pfizer/BioNTech в 41 раз хуже обезвреживали новый штамм. Похожие результаты были получены для вакцин Moderna и AstraZeneca.

Что касается российских вакцин, то здесь данных пока недостаточно. Согласно предварительному тестированию Центра Гамалеи, титр нейтрализующих антител против «омикрона» у «Спутника V» и «Спутник-Лайт» падает примерно в 12 раз по сравнению с предыдущими штаммами.

Тема: Коронакризис
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