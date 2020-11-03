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Жителей Бурятии уведомят о заражении коронавирусом по СМС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sabinevanerp / Pixabay License

Результаты обследования на COVID-19 в Бурятии будут отправлять пациентам по СМС. Это поможет разгрузить call-центры поликлиник и горячую линию, куда поступает вал звонков от жителей, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

По данным республиканского Минздрава, в среднем операторы получают 3,5 тысячи звонков в день. В поликлиниках количество звонков в день доходит до 6 тысяч. Большинство пациентов хотят узнать о результатах обследования на COVID-19 и сталкиваются с постоянно занятой линией.

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Теперь жителям Бурятии не надо никуда звонить, чтобы узнать результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Информация о результате анализа будет приходить в СМС-сообщении на номер, указанный пациентом при обследовании.

По данным республиканского Роспотребнадзора на утро вторника, в республике зарегистрировано 237 новых случаев заражения коронавирусом. 

Большинство заболевших предполагают, что заразились в местах массового скопления людей: торговых центрах, магазинах, кафе, общественном транспорте. С начала распространения вируса в республике заразилось более 12 тысяч человек, умерло 200 пациентов.

Тема: Распространение коронавируса
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