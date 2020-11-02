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Windows 10 получит функцию поиска курсора

Источник:
«Актуальные новости»
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Фото: © Sibnet.ru

Операционная система Windows 10 получит функцию поиска курсора по типу macOS, где чтобы найти его нужно просто встряхнуть мышь.

В новой версии Windows 10 это можно также сделать при помощи настроек специальных возможностей. Новую опцию планируется ввести через PowerToys.

Таким образом найти курсор можно будет по типу macOS, просто пошевелив мышью. Ожидается, что новшество успеют включить в новое обновление, сообщают «Актуальные новости» со ссылкой на инсайдеров.

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Когда именно появится новая фишка, сказать пока сложно. Вряд ли это произойдет в 2020 году. Разработчики Microsoft в настоящее время занимаются исправлением багов в PowerToys, поэтому разработка новых дополнений приостановлена.

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