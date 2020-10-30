Россияне стали закупать товары впрок из-за страха карантина

Примерно треть россиян стала готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19, говорится в исследовании агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

Пятая часть жителей страны начали закупать впрок товары первой необходимости, приводит РБК результаты исследования. 12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Согласно данным исследования, после того, как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Весной на фоне введения массовых ограничений сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы. С полок магазинов начала пропадать и туалетная бумага. Власти тогда заявили, что в России сформирован достаточный резерв продовольствия и других товаров.

В начале октября, когда в России вновь начали частично возвращать ограничения, сеть «Магнит» в своем исследовании зафиксировала некоторый рост продаж.

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«Стало заметно небольшое оживление в продажах товаров так называемого сегмента "апокалипсис" — крупы, консервы и прочее. Но динамика в десятки раз ниже мартовских цифр. В целом, влияние коронавируса на спрос уже незначительно: потребители стали рациональнее подходить к закупкам продуктов длительного хранения впрок», — говорилось в исследовании.