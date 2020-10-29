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Росстат сообщил о растущих ценах на продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сахар, подсолнечное масло и куриные яйца в России с 20 по 26 октября продолжили дорожать. При этом темп прироста цен на масло ускорился, на сахар — чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, слудет из данных Росстата.

«За период с 20 по 26 октября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 3,8%. Подорожание на 5% и более отмечено в 23 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении Росстата.

По данным ведомства, з этот же период увеличились цены на масло подсолнечное — на 2,2%. Повышение на 3% и более отмечено в 24 субъектах Российской Федерации.

Кроме того, на 1,9% выросли цены на куриные яйца. Повышение на 3% и более было отмечено в 15 регионов.

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Неделей ранее, с 13 по 19 октября, цены на сахар в России выросли на 4%, подсолнечное масло тогда подорожало на 1,7%, яйца — на 1,9%. По сравнению с концом декабря 2019 года рост цен на сахар на 26 октября составил 55,2%, на подсолнечное масло — 14,8%, а цены на яйца снизились на 5,3%.

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