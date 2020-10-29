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Террорист зарезал у церкви Нотр-Дам в Ницце трех человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Террорист в центре Ниццы около церкви Нотр-Дам напал на людей. Три человека погибли, одной из жертв отрезали голову, сообщают местные власти.

Трагедия произошла около 9.00 по местному времени (11.00 мск). По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента. Он ранен.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия. Он назвал это преступление террористическим актом.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс срочно направляются туда, сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

К расследованию нападения подключился отдел прокуратуры по вопросам терроризма.


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Топ комментариев

лачинов

Пока власть не ткнут носом она проблему "не видит". А когда ткнут сразу начинает сердиться на источник...

Nik3316

походу накажут персонал скорых...

лачинов

Это почему это только в середине ноября? Ну участники испытаний понятно, а сами то "испытатели" ведь...

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!