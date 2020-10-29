Террорист зарезал у церкви Нотр-Дам в Ницце трех человек

Террорист в центре Ниццы около церкви Нотр-Дам напал на людей. Три человека погибли, одной из жертв отрезали голову, сообщают местные власти.

Трагедия произошла около 9.00 по местному времени (11.00 мск). По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента. Он ранен.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpell l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия. Он назвал это преступление террористическим актом.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс срочно направляются туда, сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

К расследованию нападения подключился отдел прокуратуры по вопросам терроризма.