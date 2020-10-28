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Депутаты поспорили о повышении зарплаты мэра Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли в первом чтении законопроект о повышении на 3% зарплаты чиновникам мэрии, в том числе градоначальнику Анатолий Локтю. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию депутатов, некоторые из них были против того, чтобы мэр повышал свой доход.

Законопроект предполагает повышение муниципальным служащим зарплаты на 3%. У депутатов Горсовета он вызвал неоднозначную реакцию. Независимый депутат Сергей Бойко заявил, что Локоть хочет сам себе повысить зарплату, и это «конфликт интересов». В 2019 году зарплата мэра составила 38,3 тысячи рублей в месяц. Ее планируют повысить до 39,5 тысячи рублей. При этом у многих рядовых чиновников оклад составит менее 10 тысяч рублей.

Другие депутаты отметили, что вопрос касается всех муниципальных служащих, зарплата которых несопоставима с рыночными. А повышение на 3% незначительно.

«Поддержал повышение на 3% повышение зарплат муниципальных служащих. Считаю, что повышать надо на большие суммы, но одновременно сокращать численность и автоматизировать рабочие процессы», — сказал депутат Ростислав Антонов.

Однако, начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Маргарита Маслова отметила, что мэрия работает над оптимизацией, но полномочия городской администрации становятся с каждым годом шире и все больше становится административных процедур, поэтому сокращать число специалистов нет смысла. Число сотрудников мэрии колеблется от 2,4 до 2,5 тысяч, поэтому нельзя говорить о раздутости штата.

В итоге 34 депутата проголосовали за повышение зарплаты муниципальных чиновников, а за четверо воздержались. Законопроект будет рассматриваться еще и во втором чтении. Решение вступит в силу на следующий день после его принятия и официального опубликования.

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