Депутаты поспорили о повышении зарплаты мэра Новосибирска

Депутаты Горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли в первом чтении законопроект
о повышении на 3% зарплаты чиновникам мэрии, в том числе градоначальнику
Анатолий Локтю. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию депутатов, некоторые
из них были против того, чтобы мэр повышал свой доход.
Законопроект предполагает повышение муниципальным служащим зарплаты
на 3%. У депутатов Горсовета он вызвал неоднозначную реакцию. Независимый
депутат Сергей Бойко заявил, что Локоть хочет сам себе повысить зарплату, и это
«конфликт интересов». В 2019 году зарплата мэра составила 38,3 тысячи рублей в
месяц. Ее планируют повысить до 39,5 тысячи рублей. При этом у многих рядовых
чиновников оклад составит менее 10 тысяч рублей.
Другие депутаты отметили, что вопрос касается всех муниципальных
служащих, зарплата которых несопоставима с рыночными. А повышение на 3%
незначительно.
«Поддержал повышение на 3% повышение зарплат муниципальных служащих.
Считаю, что повышать надо на большие суммы, но одновременно сокращать численность и автоматизировать
рабочие процессы», — сказал депутат Ростислав Антонов.
Однако, начальник департамента правовой и кадровой работы
мэрии Новосибирска Маргарита Маслова отметила, что мэрия работает над оптимизацией,
но полномочия городской администрации становятся с каждым годом шире и все больше
становится административных процедур, поэтому сокращать число специалистов нет
смысла. Число сотрудников мэрии колеблется от 2,4 до 2,5 тысяч, поэтому
нельзя говорить о раздутости штата.
В итоге 34 депутата проголосовали за повышение зарплаты
муниципальных чиновников, а за четверо воздержались. Законопроект будет
рассматриваться еще и во втором чтении. Решение вступит в силу на
следующий день после его принятия и официального опубликования.