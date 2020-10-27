Сибирячка за 25 тысяч рублей продала новорожденного сына

Многодетная жительница Красноярска продала своего ребенка сразу после роддома семейной паре за 25 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 30-летняя жительница Красноярска во время беременности четвертым ребенком через знакомых нашла семью, желающую взять на воспитание младенца.

В апреле 2020 года родила мальчика в роддоме, показав паспорт женщины, которой затем передала после выписки ребенка. В июле 2020 года на банковскую карту подозреваемой за передачу ребенка сожители перечислили 25 тысяч рублей. Мальчик изъят из семьи и находится в специализированном доме ребенка.

«Они сказали, ты под своим именем родишь, как мы потом будем усыновлять, это много времени займет. Муж ее предложил. Я по ее паспорту сделала УЗИ и легла в роддом», — рассказала женщина на оперативном видео СК РФ.

Полицейским женщина рассказала, что в роддоме она передумала отдавать сына, но у нее не было телефона, чтобы отменить договоренность. После выписки семья забрала ребенка у женщины и не отдавала. Сейчас женщина готова забрать ребенка обратно.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пункты «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии). В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям семейной пары, купившей ребенка. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.



