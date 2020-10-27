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Сибирячка за 25 тысяч рублей продала новорожденного сына

Источник:
Sibnet.ru
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Многодетная жительница Красноярска продала своего ребенка сразу после роддома семейной паре за 25 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 30-летняя жительница Красноярска во время беременности четвертым ребенком через знакомых нашла семью, желающую взять на воспитание младенца.

В апреле 2020 года родила мальчика в роддоме, показав паспорт женщины, которой затем передала после выписки ребенка. В июле 2020 года на банковскую карту подозреваемой за передачу ребенка сожители перечислили 25 тысяч рублей. Мальчик изъят из семьи и находится в специализированном доме ребенка.

«Они сказали, ты под своим именем родишь, как мы потом будем усыновлять, это много времени займет. Муж ее предложил. Я по ее паспорту сделала УЗИ и легла в роддом», — рассказала женщина на оперативном видео СК РФ.

Полицейским женщина рассказала, что в роддоме она передумала отдавать сына, но у нее не было телефона, чтобы отменить договоренность. После выписки семья забрала ребенка у женщины и не отдавала. Сейчас женщина готова забрать ребенка обратно.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пункты «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии). В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям семейной пары, купившей ребенка. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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