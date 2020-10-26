Власти Кузбасса признали проблему с «ковидным» моргом

Новокузнецкий морг переполнен телами умерших от коронавирусной инфекции — видео распространили по социальным сетям. Минздрав Кемеровской области объяснил скопление тем, что находящиеся на изоляции родственники не могут их забрать.

Видео из «ковидного» морга начало распространяться в социальных сетях и в telegram-каналах в воскресенье. Видно, что помещения заполнены черными пакетами.

«Это коридор, в коридоре завал. Это секционный зал. … Трупы везде. … Приходится буквально ходить по головам», — комментирует автор видео.

Минздрав Кузбасса признал подлинность видео — на кадрах показан новокузнецкий филиал областного патологоанатомического бюро, принимающий все летальные случаи с юга области. Там в 12 муниципальных образований проживает более 1,3 миллиона человек. Тела действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии.

«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Тела хранятся в кондиционированных для хранения трупов помещениях. Сейчас в морге монтируются дополнительные поверхности для хранения тел.

В октябре число смертей от COVID-19 в Кемеровской области выросло на 70%. Если за девять месяцев от коронавируса погибли 189 человек, то только в октябре — 79.