НАВЕРХ

Власти Кузбасса признали проблему с «ковидным» моргом

Источник:
Sibnet.ru
190 1

Новокузнецкий морг переполнен телами умерших от коронавирусной инфекции — видео распространили по социальным сетям. Минздрав Кемеровской области объяснил скопление тем, что находящиеся на изоляции родственники не могут их забрать.

Видео из «ковидного» морга начало распространяться в социальных сетях и в telegram-каналах в воскресенье. Видно, что помещения заполнены черными пакетами.

«Это коридор, в коридоре завал. Это секционный зал. … Трупы везде. … Приходится буквально ходить по головам», — комментирует автор видео.

Минздрав Кузбасса признал подлинность видео — на кадрах показан новокузнецкий филиал областного патологоанатомического бюро, принимающий все летальные случаи с юга области. Там в 12 муниципальных образований проживает более 1,3 миллиона человек. Тела действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии.

«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Тела хранятся в кондиционированных для хранения трупов помещениях. Сейчас в морге монтируются дополнительные поверхности для хранения тел.

В октябре число смертей от COVID-19 в Кемеровской области выросло на 70%. Если за девять месяцев от коронавируса погибли 189 человек, то только в октябре — 79.

Еще по теме
Дополнительные 12 тысяч упаковок антибиотиков поступят в Новосибирск
Новосибирцы потребовали отставки главы регионального Минздрава
Депутаты Новосибирска обратились к полпреду из-за нехватки лекарств
Школы Кузбасса перешли на дистанционку
смотреть все
Кузбасс #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден посчитал Россию главной угрозой для США
•
Тихановская объявила общенациональную забастовку
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Западных экспертов впечатлило вооружение российской подлодки
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подросток без прав протаранил шлагбаум омского аэропорта
Сибирь 26.10.2020 12:50
Четверо в «Жигулях» погибли после ДТП с грузовиком под Ачинском. ВИДЕО
Сибирь 26.10.2020 12:41
Власти Кузбасса признали проблему с «ковидным» моргом
Сибирь 26.10.2020 12:12
Морозы до -20 градусов ночью установятся в Восточной Сибири
Сибирь 26.10.2020 11:55
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11428
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4176
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
4133
Microsoft серьезно обновила Windows 10
3362
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден посчитал Россию главной угрозой для США
•
Тихановская объявила общенациональную забастовку
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Западных экспертов впечатлило вооружение российской подлодки
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
45
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
США ввели санкции против российского института
29
Определен срок выпуска цифрового рубля
27
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
25