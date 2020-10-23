Москвичи помогут Горному Алтаю в борьбе с эпидемией

Московские врачи прибыли в Республику Алтай, чтобы помочь местным медикам лечить заразившихся коронавирусом пациентов. Они уже приступили к работе.

#Наука Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ

«В республику прибыла бригада медиков из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Это три врача анестезиолога-реаниматолога. Они имеют опыт работы в моногоспиталях Москвы, и уже приступили к работе – двое в госпитале республиканской больницы, один – в Майминской районной больнице», – рассказал министр здравоохранения региона Сергей Коваленко.

Он добавил, что в семи коронавирусных госпиталях региона сейчас развернуто 493 койки, более 400 из которых в настоящее время заняты. Пациентов с легким течением болезни лечат дома. Глава региона Олег Хорохордин поручил развернуть 50 дополнительных мест на базе Чойской районной больницы.

Решается вопрос и с компьютерными томографами. Сейчас для обследования пациентов с коронавирусом используется аппарат в тубдиспансере, со следующей недели к работе приступит КТ частной клиники в селе Майма. Решается вопрос о приобретении передвижного компьютерного томографа, который можно будет перемещать между госпиталями в зависимости от потребности.

За минувшие сутки в регионе выявлено 192 новых случая заболевания, за весь период лабораторно подтверждено 6272 случая. Выздоровели 4292 пациента, из них за последние сутки – 66. Основной прирост заболевших по-прежнему показывают город Горно-Алтайск и Майминский район, при этом в четырех районах «ситуацию можно назвать достаточно стабильной», там даже не планируется досрочно начать каникулы в школах – на остальной территории они начнутся раньше на неделю, с 26 октября.

При этом, как сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 17 по 23 октября скорость распространения коронавируса в Республике Алтай стала самой высокой среди регионов Сибири.