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Главный бой UFC: защитит ли Хабиб титул чемпиона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/ufc
Главное событие года в смешанных единоборствах — бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи — состоится 24 октября. Хабиб будет в третий раз защищать титул. Как соперники оценивают друг друга и где смотреть поединок.

Соперники встретятся на турнире UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой будет чемпионским и продлится пять раундов.

Нурмагомедов против Гейджи

Хабибу Нурмагомедову 32 года, на первый бой в промоушене UFC вышел в 2012 году. В 2018 после победы над Ялом Эквинтой завоевал чемпионский пояс, который защитил дважды, выиграв сначала у Конора Макгрегора, а затем — Дастина Порье.

Хабиб провел в смешанных единоборствах 28 боев и во всех одержал победы, из них 28 нокаутом.

«Я хочу завершить карьеру непобежденным, неоспоримым чемпионом UFC в легком весе. В спорте у меня такая цель. За пределами октагона у меня много целей, посмотрим, что будет дальше», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции, которая транслировалась на канале UFC в YouTube.

Джастину Гейджи 31 год, в профессиональном MMA дебютировал в 2011 году, через шесть лет пришел в UFC. Он стал временным чемпионом и претендентом на пояс в мае 2020-го после победы над Тони Фергюсоном. В активе Гейджи 22 победы (19 нокаутом) и два поражения.

«Хочу увидеть его в крови и хочу посмотреть, как он отреагирует на это. Он не такой безумный, как я», — заявлял Гейджи.

Обмен любезностями

«У меня очень жесткий оппонент, он обладает хорошей ударной техникой, умеет бороться. Это настоящий боец MMA, у которого есть "динамит" в кулаках и отличные удары ногами. Но все меняется, когда я хватаю своих соперников. И я готовлю себя к тому, чтобы повалить его сто раз», — охарактеризовал Нурмагомедов соперника во время пресс-конференции.

Он добавил, что считает Гейджи опасным соперником для первого раунда. Но не сомневается, что ситуация для американца усложнится в партере.

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«Между дагестанской и американской борьбой есть разница. Многие знают, как бороться. Но как насчет того, чтобы делать это 25 минут подряд?» — заверил чемпион UFC.

«Я сфокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией самого себя. Он никогда не дрался с тем, кто способен бороться так же долго, как и он, а это я. Я не позволю ему прижать меня к сетке. Мой план на бой - если он хочет схватить меня, в любой момент я буду готов ответить, бить по ногам", - — парировал американец.

Когда и где смотреть

Бой Нурмагомедов — Гейджи завершит шоу UFC 254. Трансляция начнется 24 октября ориентировочно в 22.30 по московскому времени.

Поединок можно будет посмотреть в видеосервисах Wink и More.tv, на телеканале UFC ТВ, который доступен у оператора «Триколор», а также на платной платформе UFC Fight Pass. Бесплатную телетрансляцию поединка проведет РЕН ТВ.

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