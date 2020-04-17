Российский боец UFC устроил спарринг с козлом. ВИДЕО

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулегком весе, поборолся с козлом, видео спортсмен опубликовал в Instagram.

«В период отсутствия боев рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил», — написал Магомедшарипов.

Судя по видео, козел был сильнее. Он наступал, а бойцу приходилось отбегать.

Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА, шесть из которых — нокаутом. В одном поединке он проиграл. В шести боях под эгидой UFC россиянин одержал шесть побед.