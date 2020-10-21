Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию

Человечество через 5-10 лет может ждать более масштабная пандемия по сравнению с нынешним распространением коронавируса, заявил директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Можно представить себе вариант более опасного возбудителя вирусной природы, пандемия которого будет иметь гораздо более печальные последствия», — сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, реализация такого негативного сценария прогнозируется через 5 или 10 лет, хотя могут быть и более отдаленные смертоносные пандемии — например, через 20 лет. Известно, что масштабные пандемии на Земле возникают с определенной периодичностью.

Максютов отметил, что это связано с рядом причин, в том числе значительным прогрессом человечества, появлением людей в удаленных уголках планеты и контактами с животными, с которыми раньше не контактировали.