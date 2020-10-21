Новосибирский Минздрав описал домашний тест на проблемы с дыханием

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира во «ВКонтакте» рассказала, как проверить в домашних условиях проблемы органов дыхания, при которых необходимо вызывать скорую медицинскую помощь.

«Если у вас невысокая температура до 38,5, нет увеличения частоты дыхательных движений, это может каждый сделать дома. Для этого надо положить руку на грудь, и за минуту посчитать частоту дыхательных движений. Если она не превышает 24, то это не повод вызывать скорую помощь», — сказала Аксенова.

Она отметила, что в таких случаях надо вызвать участкового врача на дом. Если же температура выше 38,5 и держится долго, ощущается нехватка кислорода при дыхании надо вызвать «скорую».