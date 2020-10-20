США расширили санкции против российского газопровода

Госдепартамент США расширил санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Теперь под них попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и структуры, которые предоставляют различные услуги проекту.

Ранее предполагалось, что объектами санкций США являются только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока-2». Однако теперь под наказуемую деятельность попадут компании, предоставляющие различные услуги для строителей.

Например, если компания отремонтирует корабль, участвующий в строительстве газопровода, она попадет под американские санкции. Госдеп с 20 октября дает таким компаниям 30 дней, чтобы свернуть такую деятельность.

«Северный поток-2» — строящийся газопровод из двух ниток от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого порта Грайфсвальд. Совокупная мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год.

Общая сумма реализации проекта — 9,5 миллиардов евро, половину их них вложил «Газпром», остальные — пять европейских партнеров российского концерна из Германии, Франции, Австрии и Голландии.