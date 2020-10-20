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Каждый пятый новосибирец заявил о падении дохода из-за пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доход за время пандемии коронавируса снизился у каждого пятого новосибирца, об этом свидетельствуют данные соцопроса.

Опрос среди соискателей провела служба исследований HeadHunter. Жители Новосибирской области сообщили, что у 15% уровень зарплаты с начала года увеличился, у 65% – остался неизменным. 20% пожаловались, что их зарплаты стали меньше.

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«Про рост заработных плат чаще всего говорили ИТ-специалисты, а про падение – представители сферы продаж и сферы гостеприимства. А вот наиболее стабильной в этом смысле оказалась сфера безопасности и бухгалтерия», – прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

Если сравнивать данные с общероссийскими показателями, то зарплаты в среднем по стране снизились у 26% опрошенных.

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