Google Assistant научился узнавать насвистанные песни

Google Assistant научился распознавать не только записанные песни, но и напетые или насвистанные. Сервис выдает наиболее вероятные песни и указывает вероятность совпадения.

Уже много лет для смартфонов разрабатывают программы, которые могут распознавать играющие рядом песни. Их принцип работы заключается в анализе пиков на спектрограмме аудиозаписи, преобразовании этих данных в акустический отпечаток и сравнение его с отпечатками из базы данных.

Поскольку данные сравниваются с базой в сильно сжатом виде, по сути отражающем основную мелодию песни, потенциально такой же способ можно применять и для напетых мелодий, сообщает N+1 со ссылкой на Google.

Подобную функцию реализовали разработчики приложения SoundHound, а теперь она также появилась в поиске Google — для этого нужно спросить голосового помощника, что за песня сейчас играет.

Разработчики обучили новые нейросетевые модели на записях людей, насвистывающих и напевающих различные песни со словами или без. В результате сервис распознавания песен научился сопоставлять такие записи с обычными песнями из своей базы.

На момент запуска функция доступна в последних версиях приложений Google на Android и iOS, при этом на Android она работает с более чем 20 языками, в том числе на русском, а на iOS пока она доступна только на английском.